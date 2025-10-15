كرة يد - إلى ربع النهائي.. سيدات الأهلي تكتسحن اتحاد النواصر في بطولة إفريقيا

تصدر فريق سيدات الأهلي مجموعته بعد اكتساح اتحاد النواصر المغربي في دور المجموعات من بطولة إفريقيا.

وتستضيف المغرب منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري حتى 20 من الشهر الجاري.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على اتحاد النواصر المغربي بنتيجة 47-17 ضمن منافسات دور المجموعات.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتفوق سيدات الأهلي بنتيجة 20-7.

وكانت سيدات الأهلي قد تغلبن على كالارا ياوندي الكاميروني بنتيجة 34-21.

وبذلك تصدر فريق سيدات الأهلي مجموعته بعد الفوز على فريقي كالارا واتحاد النواصر.

ودعم فريق سيدات الأهلي صفوفه بثنائي أنجولي على سبيل الإعارة خلال البطولة.

وضم الأهلي الثنائي الأنجولي دولوريس روزاريو وإيزابيل كاتالا لخوض منافسات بطولة إفريقيا مع الفريق.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

منة الله سيد - جهاد وائل - شهد الشواربي - ليلى حماد - نوال أحمد - نصرة عيد - رحمة محمد - رنا راضي - تقى كامل - ملك أحمد - فرح حازم - آلاء صابر - روان سعيد - أمينة عاطف - سهيلة خالد - نوران خالد - جومانة محمد - دولوريس روزاريو - إيزابيل كاتالا.