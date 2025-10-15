كرة يد - إلى ربع النهائي.. سيدات الأهلي تكتسحن اتحاد النواصر في بطولة إفريقيا

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 20:57

كتب : محمد سمير

فريق سيدات الأهلي - كرة يد

تصدر فريق سيدات الأهلي مجموعته بعد اكتساح اتحاد النواصر المغربي في دور المجموعات من بطولة إفريقيا.

أخبار متعلقة:
كرة يد - الثالث على التوالي.. الأهلي يواصل انتصاراته في بطولة إفريقيا كرة يد - الأهلي ينتصر على ريد ستار في بطولة إفريقيا كرة يد - بثنائي أنجولي.. بعثة سيدات الأهلي تصل إلى المغرب للمشاركة في إفريقيا كرة يد - بعد مباراة ماراثونية.. برشلونة بطل كأس العالم للأندية

وتستضيف المغرب منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري حتى 20 من الشهر الجاري.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على اتحاد النواصر المغربي بنتيجة 47-17 ضمن منافسات دور المجموعات.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتفوق سيدات الأهلي بنتيجة 20-7.

وكانت سيدات الأهلي قد تغلبن على كالارا ياوندي الكاميروني بنتيجة 34-21.

وبذلك تصدر فريق سيدات الأهلي مجموعته بعد الفوز على فريقي كالارا واتحاد النواصر.

ودعم فريق سيدات الأهلي صفوفه بثنائي أنجولي على سبيل الإعارة خلال البطولة.

وضم الأهلي الثنائي الأنجولي دولوريس روزاريو وإيزابيل كاتالا لخوض منافسات بطولة إفريقيا مع الفريق.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

منة الله سيد - جهاد وائل - شهد الشواربي - ليلى حماد - نوال أحمد - نصرة عيد - رحمة محمد - رنا راضي - تقى كامل - ملك أحمد - فرح حازم - آلاء صابر - روان سعيد - أمينة عاطف - سهيلة خالد - نوران خالد - جومانة محمد - دولوريس روزاريو - إيزابيل كاتالا.

كرة يد سيدات الأهلي الأهلي
نرشح لكم
مواعيد مباريات الأربعاء 15 أكتوبر والقنوات الناقلة – المغرب في نصف نهائي العالم خبر في الجول - الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة كرة سلة - تحديد مواجهات ومواعيد ثمن نهائي دوري المرتبط للسيدات كرة يد - بثنائي أنجولي.. بعثة سيدات الأهلي تصل إلى المغرب للمشاركة في إفريقيا كرة نسائية - الأهلي يهزم المصري بخماسية.. وانتصار مسار ودجلة والزمالك اسكواش - أمينة عرفي تصعد للمركز الثالث في التصنيف العالمي.. ورقم قياسي باسمها كرة طائرة - مريم متولي تستعد لكتابة التاريخ بأول مشاركة في الدوري الإيطالي تايكوندو - لتكرار إنجاز هداية ملاك.. روسيندو يتولى قيادة منتخب مصر حتى أولمبياد لوس أنجلوس
أخر الأخبار
المغرب إلى نهائي كأس العالم للشباب 6 ساعة | الوطن العربي
بمناسبة التأهل لكأس العالم.. تأجيل الجولة السابعة من الدوري القطري 7 ساعة | الوطن العربي
كرة يد - يحيى خالد يسجل 9 أهداف بخسارة سان جيرمان.. وانتصار برشلونة في غياب الدرع 7 ساعة | كرة يد
اليوم: بناءً على طلب إنزاجي.. الهلال يبدأ المفاوضات مع سافيتش لتجديد تعاقده 8 ساعة | سعودي في الجول
"لتسريع اتخاذ القرار".. أوسكار يجتمع مع حكام الفيديو 9 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - انتصارات الأهلي والزمالك والاتحاد مستمرة مع انطلاق المجمعة الثانية لدوري المرتبط 9 ساعة | رياضات أخرى
انتهت كأس العالم للشباب - المغرب (1) 5-4 (1) فرنسا.. أسود أطلس إلى النهااااائي 9 ساعة | الكرة الإفريقية
قناة الأهلي: "تمسك أوجسبورج باستمرار محلل الأداء".. تغيير في جهاز يس توروب 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515294/كرة-يد-إلى-ربع-النهائي-سيدات-الأهلي-تكتسحن-اتحاد-النواصر-في-بطولة-إفريقيا