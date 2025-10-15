مران الزمالك - انتظام الرباعي الدولي.. وتدريبات خاصة لمنسي والدباغ وكايد

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 19:49

كتب : FilGoal

الزمالك - ناصر منسي

انتظم الرباعي الدولي محمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد ومحمد صبحي ومحمد إسماعيل في مران الزمالك اليوم الأربعاء.

وتواجد حسام عبد المجيد ومحمد صبحي في صفوف المنتخب الأول خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، فيما تواجد محمود حمدي "الونش" ومحمد إسماعيل في معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام على ستاد الكلية الحربية.

وطالب فيريرا من اللاعبين التركيز وشرح لهم بعض الجوانب الفنية والخططية، مطالبا إياهم ببذل أقصى جهد لاستعادة الانتصارات بداية من مباراة بطل الصومال المقبلة.

كما أدى عدي الدباغ وناصر منسي مهاجمي الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش المران، بالجري الخفيف حول الملعب في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهما لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وخضع آدم كايد لبرنامج علاجي على هامش مران اليوم في ظل معاناته من إصابة في عضلة السمانة.

وخاض اللاعبون فقرة تدريبات بدنية خاصة خلال المران والتي تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للفترة المقبلة.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في ختام المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

