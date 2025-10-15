الدوسري: أفضل لاعب في آسيا؟ سعيد بالترشح ولكن النجاح الجماعي أهم

يرى سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي، أن النجاح الجماعي أهم من الجوائز الفردية.

وأوضح الدوسري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا "الجوائز الجماعية بالنسبة لي أهم من الفردية، النجاح الجماعي أهم".

واستدرك "لكنني سعيد بترشحي للمرة الثانية للجائزة، وفي حال تحقيقي لجائزة أفضل لاعب في آسيا ستكون دافعًا وحافزًا لي".

ويتنافس الدوسري مع القطري أكرم عفيف، والماليزي عارف أيمن حنبي، على جائزة أفضل لاعب داخل قارة آسيا.

وعن تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم، قال "سعيد بالتأهل لكأس العالم وهو أمر يدل على أننا نمتلك جودة عالية".

وقاد الدوسري منتخب بلاده للتأهل لكأس العالم للمرة السابعة في التاريخ، والثالثة على التوالي.

ونجح المنتخب السعودي في احتلال صدارة المجموعة الثانية من مرحلة الملحق بتصفيات آسيا لكأس العالم.

وحقق الأخضر الفوز أمام إندونيسيا 3-2، وتعادل أمام العراق سلبيا ليخطف البطاقة الثامنة والأخيرة من آسيا.

فيما سيخوض منتخبا الإمارات والعراق مواجهة لتحديد الفريق الأسيوي الذي يخوض الملحق العالمي المقرر مارس 2026، والذي يضم إلى جانبه 5 منتخبات من إفريقيا، وأمريكا الجنوبية "بوليفيا"، وأوقيانوسيا "نيو كاليدونيا"، بالإضافة إلى فريقين من أمريكا الشمالية.

وأتم "قائد المنتخب يجب أن يتحمل المسؤولية ويقاتل داخل أرض الملعب".

وفاز سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2022، ويأمل في الفوز بها للمرة الثانية.

ويقام الحفل في مركز الملك فهد الثقافي في السعودية، الثامنة مساء غد الخميس.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف بالخارج الإيراني مهدي طارمي، والياباني تاكيفوسا كوبو، والكوري الجنوبي لي كانج إن.