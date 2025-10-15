تقرير: ريال مدريد وبرشلونة يراقبان موقف أوباميكانو مع بايرن ميونيخ

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 19:15

كتب : FilGoal

دايو أوباميكانو - بايرن ميونيخ

يقترب دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ من دخول الشهور الأخيرة في عقده مع النادي الألماني، وسط اهتمام من ريال مدريد وبرشلونة.

وينتهي عقد أوباميكانو مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق بشأن التجديد.

وكشف موقع فوت ميركاتو عن رغبة ريال مدريد في تدعيم خط الدفاع بضم اللاعب، بينما يضع برشلونة اللاعب ضمن قائمة المرشحين لدعم الفريق الصيف المقبل.

ورفض أوباميكانو مؤخرا التعليق على مستقبله.

وكان بايرن ميونيخ قد تعاقد مع أوباميكانو في صيف 2021 قادما من لايبزج مقابل 42.5 مليون يورو.

ريال مدريد برشلونة بايرن ميونيخ أوباميكانو
