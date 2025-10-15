تقرير: ريال مدريد وبرشلونة يراقبان موقف أوباميكانو مع بايرن ميونيخ
الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 19:15
كتب : FilGoal
دايو أوباميكانو
النادي : بايرن ميونيخ
يقترب دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ من دخول الشهور الأخيرة في عقده مع النادي الألماني، وسط اهتمام من ريال مدريد وبرشلونة.
وينتهي عقد أوباميكانو مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق بشأن التجديد.
وكشف موقع فوت ميركاتو عن رغبة ريال مدريد في تدعيم خط الدفاع بضم اللاعب، بينما يضع برشلونة اللاعب ضمن قائمة المرشحين لدعم الفريق الصيف المقبل.
وينتهي عقد المدافع في نهاية الموسم الجاري.
ولم يجدد أوباميكانو تعاقده بعد مع بايرن ميونيخ، مما يفتح الباب أمام رحيله.
ورفض أوباميكانو مؤخرا التعليق على مستقبله.
وكان بايرن ميونيخ قد تعاقد مع أوباميكانو في صيف 2021 قادما من لايبزج مقابل 42.5 مليون يورو.
نرشح لكم
استراحة كأس العالم للشباب - المغرب (1)-(0) فرنسا.. نهاية الشوط الأول تقرير: "عقوبة قد تصل للسجن 3 أشهر".. تحويل فينيسيوس للمحاكمة بسبب عيد ميلاده جون ستونز: التأهل إلى كأس العالم يساعدني على تجاوز أزمة التفكير في الاعتزال ميسي يختار أفضل 10 مواهب شابة في العالم “غياب يامال” مخيتاريان: روما سيحارب على الدوري.. "بدون أهداف لا أستطيع أن أكون سعيدا” إنفانتينو: سنساعد بإعادة بناء جميع المنشآت الكروية في غزة دي يونج يجدد عقده مع برشلونة حتى 2029 إنتر ينافس ليفربول على ضم جيهي من كريستال بالاس