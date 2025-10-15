بعد تقبيل يده.. رينارد مندهش من عدم انتقال صالح أبو الشامات إلى أوروبا

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 18:34

كتب : FilGoal

السعودية أمام العراق

قام هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، بتقبيل يد صالح أبو الشامات لاعب الأخضر، عقب مواجهة العراق.

وتعادل المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي سلبيا دون أهداف، ليتصدر المجموعة الثانية بفارق الأهداف.

المنتخب السعودي حقق الفوز أمام إندونيسيا بنتيجة 3-2، فيما فاز العراق على حساب إندونيسيا بهدف نظيف، ليتساوى الفريقان في فارق الأهداف، ويستفيد الأخضر من تسجيل ثلاثية.

أخبار متعلقة:
اليوم السعودية: الهلال يتوصل لاتفاق مبدئي مع بونو لتمديد عقده سابع العرب في المونديال.. السعودية إلى كأس العالم التشكيل - سعود عبد الحميد أساسي مع السعودية.. وزيدان إقبال يقود العراق

وتألق صالح أبو الشامات رفقة المنتخب السعودي وشارك أساسيا في مباراتي إندونيسيا والعراق قبل أن يستبدل في كليهما في الدقيقتين 68، و71.

ونجح في تسجيل هدف التعادل أمام إندونيسيا ليبدأ بعدها الأخضر العودة والفوز بالمباراة.

إجمالا لعب صالح أبو الشامات الجناح الأيمن للأخضر 5 مباريات.

No description available.

ونقلت صحيفة اليوم تصريحات لـ رينارد والذي أبدى خلالها اندهاشه من عدم احتراف صالح حتى الآن في أوروبا.

وأوضح رينارد "أبو الشامات يمتلك القدرات الفنية الفنية التي تؤهله للعب على أعلى المستويات، ويستطيع صنع الفارق مع أي فريق أوروبي بفضل ذكائه داخل الملعب وحضوره الذهني".

أبو الشامات صاحب الـ23 عاما، توج مؤخرًا من الأهلي بلقب السوبر السعودي.

ولعب هذا الموسم 8 مباريات في كافة البطولات بإجمالي دقائق 253، وصنع هدفا وحيدًا.

وانضم صالح أبو الشامات إلى الأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الخليج.

وبدأ مسيرته في نادي القاسية قبل تصعيده للفريق الأول في سن الـ18، ثم انضم للتعاون معارًا، ومنه إلى الخليج قبل الانتقال للأهلي.

صالح أبو الشامات رينارد السعودية
نرشح لكم
الدوسري: أفضل لاعب في آسيا؟ سعيد بالترشح ولكن النجاح الجماعي أهم الرياضية: مدافع النصر قد يغيب لمدة شهر ونصف اليوم السعودية: الهلال يتوصل لاتفاق مبدئي مع بونو لتمديد عقده مانشستر يونايتد يضع هدفا مفاجئا لتعويض زيركزي من الدوري السعودي سالم الدوسري: نجني ثمار الجهد الكبير الذي بذلناه.. وأشكر رينار لهذا السبب رينار يوضح سر تصريحه بأن مواجهة العراق هي أهم مباراة بتاريخه كمدرب سابع العرب في المونديال.. السعودية إلى كأس العالم انتهت في تصفيات كأس العالم - السعودية (0)-(0) العراق
أخر الأخبار
كرة يد - إلى ربع النهائي.. سيدات الأهلي تكتسحن اتحاد النواصر في بطولة إفريقيا 59 دقيقة | رياضة نسائية
القائمة الأولى لـ توروب.. ثنائي منتخب الشباب في رحلة بوروندي وضم شكري ساعة | الكرة الإفريقية
إيقاف ماريسكا بعد احتفاله الجنوني أمام ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - تذكرتي تطرح تذاكر مواجهة الزمالك أمام ديكيداها بالكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك - انتظام الرباعي الدولي.. وتدريبات خاصة لمنسي والدباغ وكايد 2 ساعة | الدوري المصري
الدوسري: أفضل لاعب في آسيا؟ سعيد بالترشح ولكن النجاح الجماعي أهم 2 ساعة | سعودي في الجول
تقرير: ريال مدريد وبرشلونة يراقبان موقف أوباميكانو مع بايرن ميونيخ 2 ساعة | الكرة الأوروبية
السوبر الإفريقي - بيراميدز لكتابة اسمه بين المصريين المتوجين.. وتفوق كامل ضد الأندية المغربية 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515286/بعد-تقبيل-يده-رينارد-مندهش-من-عدم-انتقال-صالح-أبو-الشامات-إلى-أوروبا