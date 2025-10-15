بعد تقبيل يده.. رينارد مندهش من عدم انتقال صالح أبو الشامات إلى أوروبا

قام هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، بتقبيل يد صالح أبو الشامات لاعب الأخضر، عقب مواجهة العراق.

وتعادل المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي سلبيا دون أهداف، ليتصدر المجموعة الثانية بفارق الأهداف.

المنتخب السعودي حقق الفوز أمام إندونيسيا بنتيجة 3-2، فيما فاز العراق على حساب إندونيسيا بهدف نظيف، ليتساوى الفريقان في فارق الأهداف، ويستفيد الأخضر من تسجيل ثلاثية.

وتألق صالح أبو الشامات رفقة المنتخب السعودي وشارك أساسيا في مباراتي إندونيسيا والعراق قبل أن يستبدل في كليهما في الدقيقتين 68، و71.

ونجح في تسجيل هدف التعادل أمام إندونيسيا ليبدأ بعدها الأخضر العودة والفوز بالمباراة.

إجمالا لعب صالح أبو الشامات الجناح الأيمن للأخضر 5 مباريات.

ونقلت صحيفة اليوم تصريحات لـ رينارد والذي أبدى خلالها اندهاشه من عدم احتراف صالح حتى الآن في أوروبا.

وأوضح رينارد "أبو الشامات يمتلك القدرات الفنية الفنية التي تؤهله للعب على أعلى المستويات، ويستطيع صنع الفارق مع أي فريق أوروبي بفضل ذكائه داخل الملعب وحضوره الذهني".

أبو الشامات صاحب الـ23 عاما، توج مؤخرًا من الأهلي بلقب السوبر السعودي.

ولعب هذا الموسم 8 مباريات في كافة البطولات بإجمالي دقائق 253، وصنع هدفا وحيدًا.

وانضم صالح أبو الشامات إلى الأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الخليج.

وبدأ مسيرته في نادي القاسية قبل تصعيده للفريق الأول في سن الـ18، ثم انضم للتعاون معارًا، ومنه إلى الخليج قبل الانتقال للأهلي.