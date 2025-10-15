بعثة ديكيداها الصومالي تصل الخميس استعدادا لمواجهتي الزمالك في الكونفدرالية

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 18:02

كتب : FilGoal

أحمد ربيع - الزمالك ضد غزل المحلة

تصل بعثة ديكيداها الصومالي صباح غدا الخميس استعدادا لمواجهتي الزمالك في دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف الزمالك مواجهتي ديكيداها الصومالي ضمن منافسات دور الـ 32 من الكونفدرالية بعد موافقة النادي الصومالي والاتحاد الإفريقي.

وكشف الزمالك عن وصول بعثة الفريق الصومالي في ساعة مبكرة من صباح غدا الخميس.

ويواجه الزمالك فريق ديكيداها مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الذهاب.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إثيوبي مكون من، مانوهي ولديتساديك حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو و أشبير تافيسي بيريسو مساعدين و إفرام دابيلي كابيتا حكم رابع.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري على استاد السلام.

ويخوض فريق الزمالك ست مباريات حتى توقف نوفمبر المقبل بينهم مواجهة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري ومواجهتي ديكيداها في الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد حصد 18 نقطة في الدوري من عشر مباريات يتقاسم بهم الصدارة مع المصري والأهلي.

وتعثر الزمالك في آخر 3 مباريات خاضهم قبل انطلاق توقف أكتوبر الجاري بتعادلين وخسارة.

