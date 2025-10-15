الرياضية: مدافع النصر قد يغيب لمدة شهر ونصف

أثبتت الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها سعد الناصر ظهير أيسر النصر تعرضه لإصابة تمزق في عضلة الفخذ الأمامية، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وتعرض الناصر للإصابة خلال مواجهة فريقه الودية امام الدرعية السبت الماضي.

وأوضح التقرير أن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق سيتلقى قبل انطلاقة تدريبات الأربعاء، التقرير الطبي النهائي من قبل الجهاز الطبي، للناصر.

أضاف التقرير أن فترة غياب الناصر المتوقعة قد تمتد من 4 إلى 6 أسابيع.

وغاب الناصر عن المشاركة، بعد إصابته بتمزق في أربطة مفصل القدم، تعرض له خلال الشوط الأول من مواجهة الاستقلال الطاجكي في المباراة الافتتاحية للنصر ضمن دوري أبطال آسيا 2.

وشارك الناصر، منذ انتقاله إلى النصر قادما من التعاون في مواجهتين، واحدةٌ في الدوري السعودي أمام الخلود، ولعب فيها 28 دقيقةً فقط، والأخرى في دوري أبطال آسيا 2 أمام الاستقلال الطاجكي قبل أن يصاب.

فيما غاب عن مواجهة الزوراء العراقي آسيويا، والرياض واتحاد جدة في الدوري.