بيراميدز يعلن سفر رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا للعلاج

أعلن نادي بيراميدز الموافقة على سفر الثنائي رمضان صبحي وأسامة جلال للعلاج في ألمانيا.

ويعاني رمضان صبحي من إصابة في الركبة، بينما تعرض أسامة جلال لتمزق في الخلفية خلال مباراة أهلي جدة بكأس إنتركونتينينتال.

ويسافر الثنائي إلى ألمانيا من أجل العودة سريعا للملاعب في ظل حاجة الفريق لجميع لاعبيه.

ولم يشارك رمضان صبحي سوى في مباراة واحدة منذ بداية الموسم الحالي كانت كبديل ضد أوكلاند سيتي بالدور الأول من كأس إنتركونتينينتال.

بينما لعب أسامة جلال 5 مباريات برفقة بيراميدز كان آخرها ضد أهلي جدة.

ويستعد بيراميدز لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان يوم 18 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الساب في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة بفارق 4 نقاط عن المصري صاحب الصدارة ولكن من 7 مباريات فقط.