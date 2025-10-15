لم يشارك منذ أكثر من عام.. روميرو يفسخ تعاقده مع بوكا جونيورز
الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 16:46
كتب : FilGoal
أعلن نادي بوكا جونيورز فسخ تعاقده مع حارس مرماه سيرخيو روميرو.
سيرخيو روميرو
النادي : بوكا جونيورز
وفسخ روميرو عقده مع النادي بالتراضي بين الطرفين.
صاحب الـ 38 هاما يلعب مع بوكا جونيورز منذ عام 2022 بعد الانضمام إليه قادما من فينيسيا الإيطالي.
ولم يشارك روميرو برفقة بوكا جونيورز منذ شهر أغسطس من عام 2024.
وخلال مسيرته مع الفريق الأرجنتيني لعب روميرو 88 مباراة وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 47 واستقبل 111 هدفا.
وتوج روميرو مع بوكا جونيورز بلقب كأس السوبر الأرجنتيني.
وسبق لروميرو خوض أكثر من تجربة في أوروبا أبرزها مع مانشستر يونايتد وسامبدوريا وموناكو.
