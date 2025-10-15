اليوم السعودية: الهلال يتوصل لاتفاق مبدئي مع بونو لتمديد عقده

ذكرت جريدة اليوم السعودية أن إدارة الهلال السعودي توصلت لاتفاق مبدئي مع المغربي ياسين بونو من أجل تمديد عقده.

العقد الحالي لحارس منتخب المغرب مع ناديه ينتهي في صيف 2026.

وأوضح التقرير أن بونو سيمدد عقده لموسمين إضافيين حتى صيف 2028 في حالة التوصل لاتفاق نهائي.

وأضاف التقرير أن رتوش بسيطة تفصل النادي عن حسم الأمر وإعلان تمديد العقد بشكل رسمي.

وخاض ياسين بونو مع الهلال 99 مباراة هذا الموسم، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة في 38 مباراة.

بونو البالغ من العمر 34 عاما، بدأ رحلته مع الهلال في صيف 2023 قادما من إشبيلية مقابل 21 مليون يورو.

الحارس الذي بدأ مسيرته في الوداد المغربي، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في صيف 2010، انتقل إلى أتلتيكو مدريد في 2012 وبدأ رحلته الأوروبية من هناك.

تم تصعيد بونو لفريق الروخيبلانكوس الأول في 2013، وخرج معارا إلى ريال سرقسطة وجيرونا، قبل انتقاله إلى الأخير في 2016، والذي أعاره إلى إشبيلية في 2019 ثم باعه في العام التالي مقابل 4 ملايين يورو.

بونو توج بالدوري الإسباني مع أتلتيكو، والدوري الأوروبي مرتين مع إشبيلية، والدوري السعودي والكأس، وكأس السوبر "مرتين" مع الهلال.

وهو أحد أبرز أفراد الجيل التاريخي لمنتخب المغرب، الذي حقق المركز الرابع والأعلى في تاريخ المشاركات الإفريقية في المونديال، وذلك في نسخة 2022 في قطر.