دي يونج: برشلونة كان حلمي منذ الصغر وأريد الاستمرار فيه لسنوات عديدة

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 16:04

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

شدد فرينكي دي يونج لاعب برشلونة على رغبته في الاستمرار مع الفريق لعدة سنوات مقبلة.

وأعلن برشلونة تجديد عقد دي يونج حتى 2029.

وقال دي يونج في تصريحات على هامش التجديد: "كما قلت دائما، منذ أن كنت طفلا كنت أحلم باللعب لبرشلونة والآن أعيش الحلم الذي راودني طوال حياتي منذ الصغر، أريد أن أستمر في هذا الحلم لسنوات عديدة مع رغبة كبيرة في الفوز بالألقاب".

وتابع "لطالما رغبت في أن أكون في برشلونة، أنا الآن في لحظة جيدة وأشعر بالراحة داخل النادي وفي المدينة ومع زملائي ومع الإدارة أيضا، أريد أن أبقى هنا لسنوات عديدة أخرى".

وشدد "لا أعشر أنني غير مقدر من قبل زملائي أو المدربين أو الناس داخل النادي، أعتقد أن هذا الأمر يخص الصحفيين فقط، في النهاية لكل شخص رأيه وهذه هي روعة كرة القدم، كل واحد يراها من زاوية مختلفة لكن داخل النادي ومن زملائي وكل من حولي لأ أشعر أنني غير مقدر، على العكس".

وأضاف "أعشق اللعب مع المنتخب الهولندي تماما كما أعشق اللعب مع برشلونة لذلك لا مشكلة لدي في هذا الجانب، صحيح أنه خلال فترة التوقف الدولي تحدث إصابات أكثر من المعتاد وأعتقد فقط أن فترات الراحة قليلة جدا بالنسبة للاعبين وهذا بالفعل يؤثر على نسبة الإصابات".

وانضم دي يونج إلى برشلونة في صيف 2019 قادما من أياكس أمستردام، وشارك منذ ذلك الحين في أكثر من 200 مباراة مع الفريق، وكان أحد الركائز الأساسية في تتويج النادي بلقب الدوري الموسم الماضي.

