جون ستونز: التأهل إلى كأس العالم يساعدني على تجاوز أزمة التفكير في الاعتزال

أوضح جون ستونز مدافع إنجلترا أن تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2026 يساعده على تجاوز أزمة التفكير في الاعتزال بسبب الإصابات.

قبل أيام، كشف مدافع مانشستر سيتي أنه فكر في الاعتزال الموسم الماضي بسبب كثرة الإصابات.

وقال ستونز عقب تأهل إنجلترا للمونديال: "بالتأكيد هذا التأهل يساعدني على تجاوز معاناتي، من الصعب عليَّ أن أعبر عن ذلك".

وأضاف "أشعر بالفرح والسعادة لكوني هنا، ولتجاوز هذه الفترة الصعبة في مسيرتي".

وتابع أعتقد أن هذه الإنجازات في مسيرتك هي التي تجعلك تستمر في الكفاح، لقد أكدت لنفسي أن بإمكاني التغلب على أي شيء في الأوقات الصعبة".

وأكمل "أتمنى أن أكون على متن الطائرة المسافرة إلى البطولة العام المقبل، على أمل تحقيق شيء مميز".

وشارك ستونز في 11 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بسبب أكثر من إصابة، وأنهى موسمه بسببها في فبراير.

قبل أيام، قال ستونز لإذاعة بي بي سي 5: "كان الموسم الماضي صعبًا عليّ، لدرجة أنني فكرت في الاعتزال".

وأضاف "لم أكن أرغب في ذلك. لقد سئمت من التعامل باحترافية مفرطة ومحاولة بذل كل ما في وسعي، ثم أستمر في الانهيار دون أن أجد الحلول. كان وضعًا صعبًا للغاية".

ومنعت الإصابات ستونز من المشاركة في أكثر من 27 مباراة في موسم واحد بالدوري مع مانشستر سيتي.

وأكمل الدولي الإنجليزي "تصل إلى نقطة لا تعرف فيها سبب حدوث ذلك، ويصبح الأمر أصعب عندما تبذل كل هذا الجهد دون جدوى".

وتابع "عندما يحين ذلك الوقت ويحدث أمر ما، سيكون من الأسهل قول (حسنًا، لم أفعل كذا وكذا)، وقتها يصبح الأمر تحديا ذهنيا. أتمنى ألا أعود إلى ذلك الوضع مجددا".

شارك ستونز كأساسي في 5 مباريات هذا الموسم، في ظل تألق زميليه روبن دياش ويوشكو جفارديول.

وأوضح جون "كانت مشاعري متوترة. لم أكن أفكر بشكل سليم. لا أعتقد في قرارة نفسي أنني كنت سأعتزل يومًا ما".

وواصل "القتال هو كل ما أعرفه منذ صغري، لماذا عليّ التوقف عن ذلك الآن؟

وأتم "لديّ تلك الروح القتالية وتلك العقلية المنتصرة التي لا تريد التوقف".

في التوقف الدولي بشهر أكتوبر، شارك ستونز في مباراة ويلز الودية التي فاز بها الإنجليز 3-0، قبل أن يلعب ضد لاتفيا في الفوز بخماسية نظيفة.