ميسي يختار أفضل 10 مواهب شابة في العالم “غياب يامال”

اختار ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، عبر حملة تحمل اسمه "“Messi +10، قائمة تضم أبرز 10 لاعبين شباب في العالم حاليا.

شهدت قائمة ميسي مفاجأة كبيرة تمثلت في غياب لامين يامال نجم برشلونة -فريقه السابق- والحاصل على جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم مؤخرا من ليكيب في حفل "بالون دور".

وجاءت القائمة التي أعلنها ميسي وسط شغف كبير على مواقع التواصل، حيث ضمت لاعبين من أوروبا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب لاعبتين من كرة القدم النسائية، وجاء نيكو باز اللاعب الأرجنتيني لنادي كومو الإيطالي على رأس القائمة.

من الأسماء البارزة إلى جانب باز، كيندري بايز من تشيلسي، وريو نجوموها من ليفربول، ومحمد كادر ميّتي من رين، وبريان جرودا من برايتون، وميكا جودتس من أياكس، وأندريه سانتوس من تشيلسي، ورودريجو مورا من بورتو، بالإضافة إلى اللاعبتين كلارا سيرارجوردي من برشلونة وليلي يوهانس من ليون.

واختار ميسي، نيكو باز، الذي يلعب حاليا مع كومو في إيطاليا، كقائد لقائمته، رغم أنه أحد ناشئي أكاديمية ريال مدريد سابقا، وهو الأمر الذي أثار دهشة بعض المتابعين بسبب غياب يامال نجم برشلونة الواعد.

يذكر أن نيكو باز بدأ مسيرته في أكاديمية ريال مدريد، ثم انتقل إلى كومو في 2024، وسرعان ما برز كلاعب واعد يلفت الأنظار داخل الدوري الإيطالي، مع تسجيلا ثلاثة أهداف، وصناعة ثلاثة آخرين هذا الموسم.

اللاعب الأرجنتيني انضم إلى راقصي التانجو، ليسجل 6 مشاركات دولية حتى الآن مع رفقاء ميسي.

ويملك ريال مدريد الحق في إعادة شراء عقد نيكو باز مقابل 9 مليون يورو، أو الموافقة على بيعه لفريق آخر مع الحصول على 50% من مقابل إعادة البيع.

