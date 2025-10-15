مهاجم العراق: نظام الملحق الآسيوي ظلمنا

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 15:37

كتب : FilGoal

أيمن حسين - العراق

يرى أيمن حسين مهاجم منتخب العراق أن نظام الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 ظلم منتخب بلاده، وذلك بعدما خسر بطاقة التأهل المباشر لصالح السعودية.

وتأهل المنتخب السعودي للمونديال مباشرة عبر الملحق الآسيوي، بعدما اعتلى صدارة مجموعته في الملحق بفضل التعادل السلبي مع العراق.

وقال أيمن حسين في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية: "نظام الملحق الآسيوي أثر سلبا على أداء المنتخب العراقي".

أخبار متعلقة:
سالم الدوسري: نجني ثمار الجهد الكبير الذي بذلناه.. وأشكر رينار لهذا السبب مدرب العراق يفتح النار على نظام الملحق الآسيوي رينار يوضح سر تصريحه بأن مواجهة العراق هي أهم مباراة بتاريخه كمدرب مدرب الإمارات: كرة القدم ليست عادلة.. لكن لا وقت للبكاء أو الإحباط

وأضاف "هناك منتخبات منحت راحة لسبعة أيام وأخرى ليومين فقط"، في إشارة لمنتخبي السعودية وقطر.

وأوضح "منتخبنا حقق 4 نقاط وتساوى مع السعودية ولم يسكن مرماه أي هدف، ومع ذلك لم يتأهل، وهذا ظلم".

وتقاسم المنتخب السعودي صدارة المجموعة مع العراق برصيد 4 نقاط، بعد فوزهما أمام إندونيسيا في الجولتين السابقتين.

ولكن استفاد المنتخب السعودي من الفوز أمام إندونيسيا 3-2، فيما حقق العراق الفوز بهدف وحيد، ليتساوى الفريقان في فارق الأهداف، ولكن الأهداف المسجلة رجحت كفة الأخضر السعودي.

وشدد "نعتذر لجماهيرنا على التعادل، ونشكر كل من حضر وساند الفريق في هذه المباراة المهمة".

وواصل "التأهل إلى كأس العالم يبقى الحلم الأكبر لكل العراقيين".

وسيلتقي العراق مع المنتخب الإماراتي، وصيف المجموعة الأخرى، ذهابا وإيابا 13 و18 نوفمبر المقبل، لتحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي.

وكشف أيمن حسين عن سبب غيابه عن المباراتين الأخيرتين، قائلا: "تعرضت لإصابة قبل الملحق، وكانت جاهزيتي لمباراة السعودية بنسبة 75%".

وأتم "الجهاز الفني قرر عدم إشراكي لتفادي تفاقم الإصابة".

العراق السعودية أيمن حسين
نرشح لكم
الدوسري: أفضل لاعب في آسيا؟ سعيد بالترشح ولكن النجاح الجماعي أهم بعد تقبيل يده.. رينارد مندهش من عدم انتقال صالح أبو الشامات إلى أوروبا لوبتيجي: هذا ما طلبته من لاعبي قطر قبل مواجهة الإمارات الحاسمة مدرب الإمارات: كرة القدم ليست عادلة.. لكن لا وقت للبكاء أو الإحباط مدرب العراق يفتح النار على نظام الملحق الآسيوي اكتملت البطاقات المباشرة في 3 قارات.. 28 متأهلا لكأس العالم 2026 حتى الآن تصفيات كأس العالم - موعد الملحق الآسيوي بين الإمارات والعراق.. وخطوة أخرى سابع العرب في المونديال.. السعودية إلى كأس العالم
أخر الأخبار
كرة يد - إلى ربع النهائي.. سيدات الأهلي تكتسحن اتحاد النواصر في بطولة إفريقيا 59 دقيقة | رياضة نسائية
القائمة الأولى لـ توروب.. ثنائي منتخب الشباب في رحلة بوروندي وضم شكري ساعة | الكرة الإفريقية
إيقاف ماريسكا بعد احتفاله الجنوني أمام ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - تذكرتي تطرح تذاكر مواجهة الزمالك أمام ديكيداها بالكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك - انتظام الرباعي الدولي.. وتدريبات خاصة لمنسي والدباغ وكايد 2 ساعة | الدوري المصري
الدوسري: أفضل لاعب في آسيا؟ سعيد بالترشح ولكن النجاح الجماعي أهم 2 ساعة | سعودي في الجول
تقرير: ريال مدريد وبرشلونة يراقبان موقف أوباميكانو مع بايرن ميونيخ 2 ساعة | الكرة الأوروبية
السوبر الإفريقي - بيراميدز لكتابة اسمه بين المصريين المتوجين.. وتفوق كامل ضد الأندية المغربية 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515275/مهاجم-العراق-نظام-الملحق-الآسيوي-ظلمنا