مهاجم العراق: نظام الملحق الآسيوي ظلمنا

يرى أيمن حسين مهاجم منتخب العراق أن نظام الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 ظلم منتخب بلاده، وذلك بعدما خسر بطاقة التأهل المباشر لصالح السعودية.

وتأهل المنتخب السعودي للمونديال مباشرة عبر الملحق الآسيوي، بعدما اعتلى صدارة مجموعته في الملحق بفضل التعادل السلبي مع العراق.

وقال أيمن حسين في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية: "نظام الملحق الآسيوي أثر سلبا على أداء المنتخب العراقي".

وأضاف "هناك منتخبات منحت راحة لسبعة أيام وأخرى ليومين فقط"، في إشارة لمنتخبي السعودية وقطر.

وأوضح "منتخبنا حقق 4 نقاط وتساوى مع السعودية ولم يسكن مرماه أي هدف، ومع ذلك لم يتأهل، وهذا ظلم".

وتقاسم المنتخب السعودي صدارة المجموعة مع العراق برصيد 4 نقاط، بعد فوزهما أمام إندونيسيا في الجولتين السابقتين.

ولكن استفاد المنتخب السعودي من الفوز أمام إندونيسيا 3-2، فيما حقق العراق الفوز بهدف وحيد، ليتساوى الفريقان في فارق الأهداف، ولكن الأهداف المسجلة رجحت كفة الأخضر السعودي.

وشدد "نعتذر لجماهيرنا على التعادل، ونشكر كل من حضر وساند الفريق في هذه المباراة المهمة".

وواصل "التأهل إلى كأس العالم يبقى الحلم الأكبر لكل العراقيين".

وسيلتقي العراق مع المنتخب الإماراتي، وصيف المجموعة الأخرى، ذهابا وإيابا 13 و18 نوفمبر المقبل، لتحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي.

وكشف أيمن حسين عن سبب غيابه عن المباراتين الأخيرتين، قائلا: "تعرضت لإصابة قبل الملحق، وكانت جاهزيتي لمباراة السعودية بنسبة 75%".

وأتم "الجهاز الفني قرر عدم إشراكي لتفادي تفاقم الإصابة".