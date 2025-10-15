مخيتاريان: روما سيحارب على الدوري.. "بدون أهداف لا أستطيع أن أكون سعيدا”

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 15:32

كتب : ذكاء اصطناعي

هنريك مخيتريان - إنتر

تحدث هينريك مخيتاريان لاعب إنتر عن طموحات روما فريقه السابق في المنافسة على الدوري الإيطالي هذا الموسم، مع تأكيده على كونه لا يشعر بالسعادة إذا لم يسجّل أهدافًا.

وقال مخيتاريان في تصريحات عبر شبكة DAZN: “لا أستطيع أن أكون سعيدًا بدون أن أسجّل، لأنني معتاد أن أسجّل كثيرًا. الآن أقوم بعمل مختلف. الأهم هو فوز الفريق".

وأضاف مبتسما "أشعر ببعض الحظ السيء لأنني لا أستطيع إنهاء الفرص، وأنتظر تسجيل هدف لكي أُسعد ابني الذي ينتظر ذلك".

وعن منافسة روما فريقه السابق على اللقب، قال اللاعب الأرميني "روما قوي، يلعب بطريقة مميزة، وبما أنني أعرف المدرب مانويل جاسبريني، فأنا متأكد أنهم سيقاتلون على اللقب".

صاحب الـ36 عاما تحدث كذلك عن تحول مهامه داخل الملعب، فقال "كنت أرغب دائمًا أن أكون مهاجمًا كما كان والدي، ثم بدأت كمهاجم ثانٍ، ثم جناح، ثم متوسط ميدان. الآن أنا أؤدي دور المهاجم القريب من المرمى أكثر من أي وقت مضى".

ويعيش مخيتاريان فترة مميزة مع إنتر منذ انضمامه في 2022 بعد نهاية تجربته مع روما، إذ أصبح أحد العناصر المخضرمة التي يعتمد عليها سيموني إنزاجي ثم كريستيان كيفو في وسط الملعب.

وسبق لمخيتاريان اللعب بقميص مانشستر يونايتد وأرسنال قبل انتقاله إلى الدوري الإيطالي، حيث تألق مع روما تحت قيادة جوزيه مورينيو، وتُوّج معه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022.

ويحتل إنتر حاليا صدارة الدوري الإيطالي بفارق ضئيل عن يوفنتوس، بينما يسعى روما بقيادة جاسبريني للحفاظ على مستواه والتواجد بين فرق المقدمة.

