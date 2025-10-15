إنفانتينو: سنساعد بإعادة بناء جميع المنشآت الكروية في غزة

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن المنظمة ستساهم في إعادة بناء المنشآت الكروية المدمرة في غزة بعد اتفاق السلام بين إسرائيل وحماس الموقع في مدينة شرم الشيخ.

وقال إنفانتينو في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: "من المهم أن تكون فيفا هنا لدعم عملية السلام والمساعدة في إعادة الإعمار".

وأضاف "سنعمل على إعادة بناء جميع المنشآت الكروية في غزة بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وسننشئ صناديق لتمويل ملاعب جديدة وبرامج للشباب".

وأوضح إنفانتينو أن فيفا ستطلق مبادرات تشمل "ميني ملاعب" و"فيفا أرينا"، وستدعو شركاء دوليين للمشاركة، مؤكدا أن "كرة القدم تمنح الأمل للأطفال، وهو أمر في غاية الأهمية".

ويأتي هذا الإعلان بعد الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية الرياضية في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، حيث تضررت الملاعب الرئيسية ومقار الأندية وعدد من المرافق الرياضية جراء الحرب.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق عزمه التواصل مع فيفا والاتحاد الآسيوي للمطالبة بدعم عاجل لإعادة بناء المنشآت المتضررة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نشاط كرة القدم الفلسطينية واستئناف المسابقات المحلية في أسرع وقت.

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ سنوات، إذ تسعى فيفا إلى لعب دور إنساني ورياضي في عملية إعادة الإعمار، بالتنسيق مع الجهات الدولية والرياضية في المنطقة.

تم تحرير هذا المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي