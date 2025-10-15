جولر: لم أشكك أبدا في نجاحي مع ريال مدريد.. ودوري الأبطال الذي حصلت عليه لم يكن لي

شدد أردا جولر لاعب ريال مدريد على أنه لا يعتبر نفسه قد توج بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

وأصبح جولر أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيل ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي.

وقال جولر في تصريحات لصحيفة ليكيب: "أحب المقارنات بين كريستيانو رونالدو ومسعود أوزيل مع كيليان مبابي وأردا جولر، لقد حققوا إنجازات عظيمة لكن النجاح الكبير لا يتحقق إلا بفريق واحد وليس بلاعبين فقط، موهبة كيليان وموهبتي تتكاملان جيدا ونفهم بعضنا البعض وأحيانا نتحدث قبل المباريات حول ما يجب علينا فعله".

وواصل "عندما انتقلت إلى ريال مدريد كنت أعلم أنني في أكبر فريق بالعالم ولكن منذ أول حصة تدريبية أدركن أنني أمتلك الكفاءة للعب هنا ولم يكن لدي أدنى شك في نجاحي".

وأكمل "جوني كالافات شرح لي الخطة منذ البداية وأخبرني إن السنة الاولى ستكون صعبة لأن الوضع يختلف بالنسبة للاعب شاب لم يختبر سوى تركيا وأخبرني أيضا إنني أتيت إلى هنا لخلافة لاعبين مثل مودريتش وكروس وكل شيء كان واضحا وصادقا".

وتابع "أعتقد أنني اكتسبت احتراما كبيرا مؤخرا خلال تدريبات التسديد في نهاية المران وبهذه الطريقة سيصبح من الأسهل طلب الكرة عندما ترتكب مخالقة حول منطقة الجزاء وفي الوقت نفسه يجب أن تحترم ناديك والآخرين على سبيل المثال إذا جاء مودريتش وأراد التسديد فعليك أن تدع الكرة دون كلمة".

وشدد "أنشيلوتي أحد أعظم المدربين في التاريخ دعونا لا ننسى أنه قال إنني سأكون يوما ما أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم، لطالما حاول ابنه دافيد مساعدتي وأنا ممتن لذلك، كانت الأوقات التي لم ألعب فيها صعبة لكنها أشعلت طموحي وكنت أنتظر دوري فحسب".

وأضاف "دوري أبطال الذي حققته لم يكن لي وأريد الحصول على لقب جديد أكون فيه مساهما بشكل كبير".

وأردف "أثق في اننا نسير بالاتجاه الصحيح مع تشابي ألونسو، لا أعرف كم سيستغرق الأمر لكننا سنكون مستعدين عندما نحتاج إلى ذلك".

وأتم "أعتقد أنه يجب نترك مبابي يلعب حيث يريد، يجب أن يستفيد من الحرية التي تمنحه إياها موهبته، إذا عاد إلى الوسط أو تراج للوراء قليلا فهذا ليس بلا سبب، هو يفهم ما يتطلبه اللعب وعندما يفعل ذلك يكون علي أن أذهب واحتل مكانه".

وسبق لجولر التتويج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس إنتركونتينيتال برفقة ريال مدريد.