دي يونج يجدد عقده مع برشلونة حتى 2029

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 15:14

كتب : ذكاء اصطناعي

برشلونة - جيرونا - فرينكي دي يونج

أعلن نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج ليستمر مع الفريق حتى صيف 2029.

النادي الكتالوني كشف عبر بيان رسمي أن الاتفاق تم بعد مفاوضات قصيرة، ليواصل دي يونج مسيرته داخل "كامب نو" لخمسة مواسم إضافية.

وانضم دي يونج إلى برشلونة في صيف 2019 قادما من أياكس أمستردام، وشارك منذ ذلك الحين في أكثر من 200 مباراة مع الفريق، وكان أحد الركائز الأساسية في تتويج النادي بلقب الدوري الموسم الماضي.

أخبار متعلقة:
سبورت توضح موعد عودة برشلونة للعب على سبوتيفاي كامب نو برشلونة يوضح إصابة ليفاندوفسكي.. وتقارير تكشف مدة غيابه رافينيا: الكثير من الناس أرادوا رحيلي منذ خطوتي الأولى في برشلونة أتليتكو يدرس تكرار “حيلة سواريز” لضم ليفاندوفسكي من برشلونة

وقال دي يونج بعد التجديد في تصريحات للموقع الرسمي: "أنا سعيد جدا بالاستمرار هنا، برشلونة هو بيتي منذ اليوم الأول، وأتطلع لتحقيق المزيد من البطولات مع هذا الفريق".

ويأتي التجديد في ظل رغبة النادي بالحفاظ على قوامه الأساسي، وسط اهتمام من أندية الدوري الإنجليزي بالحصول على خدمات اللاعب خلال الصيف الماضي.

بهذا العقد الجديد، يضمن برشلونة استمرار أحد أهم لاعبيه في خط الوسط حتى عام 2029، ضمن خطة الإدارة لتأمين مستقبل الفريق على المدى الطويل.

تم تحرير هذا المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي

الدوري الإسباني برشلونة فرينكي دي يونج
نرشح لكم
إنتر ينافس ليفربول على ضم جيهي من كريستال بالاس مانشستر يونايتد يضع هدفا مفاجئا لتعويض زيركزي من الدوري السعودي أتليتكو يدرس تكرار “حيلة سواريز” لضم ليفاندوفسكي من برشلونة المصري يعلن تجديد عقد ثنائي منتخب مصر للشباب ديلي ميل: إنتر ميامي بدأ التفاوض مع نيمار مصدر من الأهلي لـ في الجول: توروب لم يطلب التعاقد مع مصطفى محمد.. وهذه أولوياته يوفنتوس يستعد لضم أوبيندا بشكل نهائي بسبب شرط جزائي سهل تقرير: إنتر يقرر تفعيل بند أحقية شراء أكانجي
أخر الأخبار
دي يونج: برشلونة كان حلمي منذ الصغر وأريد الاستمرار فيه لسنوات عديدة 4 دقيقة | الدوري الإسباني
جون ستونز: التأهل إلى كأس العالم يساعدني على تجاوز أزمة التفكير في الاعتزال 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميسي يختار أفضل 10 مواهب شابة في العالم “غياب يامال” 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
مهاجم العراق: نظام الملحق الآسيوي ظلمنا 31 دقيقة | آسيا
مخيتاريان: روما سيحارب على الدوري.. "بدون أهداف لا أستطيع أن أكون سعيدا” 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنفانتينو: سنساعد بإعادة بناء جميع المنشآت الكروية في غزة 48 دقيقة | الوطن العربي
جولر: لم أشكك أبدا في نجاحي مع ريال مدريد.. ودوري الأبطال الذي حصلت عليه لم يكن لي 51 دقيقة | الدوري الإسباني
دي يونج يجدد عقده مع برشلونة حتى 2029 54 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515271/دي-يونج-يجدد-عقده-مع-برشلونة-حتى-2029