دي يونج يجدد عقده مع برشلونة حتى 2029

أعلن نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج ليستمر مع الفريق حتى صيف 2029.

النادي الكتالوني كشف عبر بيان رسمي أن الاتفاق تم بعد مفاوضات قصيرة، ليواصل دي يونج مسيرته داخل "كامب نو" لخمسة مواسم إضافية.

وانضم دي يونج إلى برشلونة في صيف 2019 قادما من أياكس أمستردام، وشارك منذ ذلك الحين في أكثر من 200 مباراة مع الفريق، وكان أحد الركائز الأساسية في تتويج النادي بلقب الدوري الموسم الماضي.

وقال دي يونج بعد التجديد في تصريحات للموقع الرسمي: "أنا سعيد جدا بالاستمرار هنا، برشلونة هو بيتي منذ اليوم الأول، وأتطلع لتحقيق المزيد من البطولات مع هذا الفريق".

ويأتي التجديد في ظل رغبة النادي بالحفاظ على قوامه الأساسي، وسط اهتمام من أندية الدوري الإنجليزي بالحصول على خدمات اللاعب خلال الصيف الماضي.

بهذا العقد الجديد، يضمن برشلونة استمرار أحد أهم لاعبيه في خط الوسط حتى عام 2029، ضمن خطة الإدارة لتأمين مستقبل الفريق على المدى الطويل.

تم تحرير هذا المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي