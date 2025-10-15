إنتر ينافس ليفربول على ضم جيهي من كريستال بالاس

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 15:06

كتب : ذكاء اصطناعي

مارك جويهي - إنجلترا

دخل إنتر ميلان سباق التعاقد مع مارك جيهي مدافع كريستال بالاس، في صفقة قد تعيد الصراع مع ليفربول على أحد أبرز مدافعي الدوري الإنجليزي.

مارك جيهي

النادي : كريستال بالاس

إنتر
ليفربول

وكان جيهي قريبا من الانتقال إلى ليفربول خلال الصيف الماضي، قبل أن تتعثر الصفقة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

ولا يزال ليفربول مهتما بضم الدولي الإنجليزي، لكن المنافسة تتسع مع دخول إنتر إلى المشهد بحسب صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية.

توتوسبورت أوضحت أن إنتر يراقب وضع جيهي تحسبا لإمكانية رحيل الثنائي ستيفان دي فري وفرانشيسكو أتشيربي بنهاية الموسم بعد انتهاء عقديهما.

ويفكر النادي الإيطالي في عدة بدائل دفاعية إلى جانب جيهي، من بينهم جويل أوردونيز مدافع كلوب بروج، وأومار سولي من أودينيزي، وماريو جيلا من لاتسيو، وطارق محارموفيتش من ساسولو.

وتشير التقارير إلى أن إنتر قد يستغل في الصفقة، لاعبه يان أوريل بيسيك، الذي حددته إدارة كريستال بالاس كبديل محتمل لجيهي في الصيف الماضي، لكنه لم يغادر آنذاك.

ويواجه بيسيك حاليا صعوبة في الحصول على دقائق لعب كثيرة هذا الموسم، ما قد يفتح الباب أمام صفقة تبادلية بين الناديين في يناير المقبل.

وفي حال فشل هذا السيناريو، سيجد إنتر نفسه مضطرا لمنافسة عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزها تشيلسي، ومانشستر سيتي، وريال مدريد، وبايرن ميونيخ، إذا قرر جيهي الرحيل مجانا في نهاية الموسم.

تم تحرير هذا المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي

الدوري الإنجليزي مارك جيهي ليفربول إنتر
