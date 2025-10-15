مانشستر يونايتد يضع هدفا مفاجئا لتعويض زيركزي من الدوري السعودي

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 14:43

كتب : ذكاء اصطناعي

ماتيو ريتيجي (الصورة من الموقع الرسمي للقادسية)

يحاول مانشستر يونايتد البحث عن بديل محتمل لـ جوشوا زيركزي مهاجم الفريق، وقد يتجه إلى الدوري السعودي لتحقيق ذلك.

ماتيو ريتيجي

النادي : القادسية

جوشوا زيركزي

النادي : مانشستر يونايتد

القادسية
مانشستر يونايتد

وحسب تقارير إسبانية، فإن برشلونة سيحاول ضم ماتيو ريتيجي مهاجم منتخب إيطاليا ونادي القادسية السعودي.

ريتيجي (26 عاما) برز بشدة الموسم الماضي مع أتالانتا، حين سجل 28 هدفا في جميع البطولات، قبل أن ينتقل إلى القادسية السعودي مقابل نحو 56.5 مليون استرليني.

أخبار متعلقة:
بظهور مرموش.. مانشستر سيتي يعلن قميصه الرابع وموعد ظهوره الأول ووكر: كنت أنانيا بالرحيل عن مانشستر سيتي مخيتاريان: مورينيو توسل لي لأرحل لضم سانشيز في مانشستر يونايتد تقرير: ناد سعودي يتمم اتفاقه مع مانشستر يونايتد لضم برونو فيرنانديز.. وخطوة متبقية

هذا الموسم، أحرز ريتيجي ثلاثة أهداف في خمس مباريات مع القادسية، وهو مرتبط بعقد حتى صيف 2028.

ورغم الأداء القوي، لم يتخذ اللاعب بعد أي قرار نهائي بشأن انتقاله إلى مانشستر يونايتد، بحسب تصريحات وكيله بيني زاهافي الذي قال "عقد ريتيجي سينتهي في صيف 2028، ولا توجد مفاوضات رسمية الآن."

ويبدو أن مانشستر يونايتد على استعداد لدفع ما يقارب ‎52 مليون استرليني لضم اللاعب، وهو عرض قد يتيح لريتيجي العودة إلى أوروبا بعد موسم واحد فقط بعيدا عن الملاعب الأوروبية.

في المقابل، يواجه الفريق الأحمر تحديات داخلية، إذ أن زيركزي قد يرحل في صيف 2026، في وقت لم يظهر فيه أداء يرضي الإدارة والجماهير منذ انضمامه.

ومع توقع خروج زيركزي، سيحتاج مانشستر يونايتد لدعم هجومي إضافي إلى جانب بنيامين سيسكو.

إذا نجحت الصفقة، فإنها قد تشكل ضربة في سوق الانتقالات، إذ يمنح توقيع ريتيجي الفريق خيارا هجوميا قويا بجانب ماتيوس كونيا، وبنجامين سيسكو، وبريان مبيومو.

تم تحرير هذا المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ماتيو ريتيجي القادسية جوشوا زيركزي
نرشح لكم
دي يونج يجدد عقده مع برشلونة حتى 2029 إنتر ينافس ليفربول على ضم جيهي من كريستال بالاس أتليتكو يدرس تكرار “حيلة سواريز” لضم ليفاندوفسكي من برشلونة المصري يعلن تجديد عقد ثنائي منتخب مصر للشباب ديلي ميل: إنتر ميامي بدأ التفاوض مع نيمار مصدر من الأهلي لـ في الجول: توروب لم يطلب التعاقد مع مصطفى محمد.. وهذه أولوياته يوفنتوس يستعد لضم أوبيندا بشكل نهائي بسبب شرط جزائي سهل تقرير: إنتر يقرر تفعيل بند أحقية شراء أكانجي
أخر الأخبار
اليوم السعودية: الهلال يتوصل لاتفاق مبدئي مع بونو لتمديد عقده 24 دقيقة | سعودي في الجول
دي يونج: برشلونة كان حلمي منذ الصغر وأريد الاستمرار فيه لسنوات عديدة 41 دقيقة | الدوري الإسباني
جون ستونز: التأهل إلى كأس العالم يساعدني على تجاوز أزمة التفكير في الاعتزال 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميسي يختار أفضل 10 مواهب شابة في العالم “غياب يامال” 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
مهاجم العراق: نظام الملحق الآسيوي ظلمنا ساعة | آسيا
مخيتاريان: روما سيحارب على الدوري.. "بدون أهداف لا أستطيع أن أكون سعيدا” ساعة | الكرة الأوروبية
إنفانتينو: سنساعد بإعادة بناء جميع المنشآت الكروية في غزة ساعة | الوطن العربي
جولر: لم أشكك أبدا في نجاحي مع ريال مدريد.. ودوري الأبطال الذي حصلت عليه لم يكن لي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515267/مانشستر-يونايتد-يضع-هدفا-مفاجئا-لتعويض-زيركزي-من-الدوري-السعودي