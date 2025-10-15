مانشستر يونايتد يضع هدفا مفاجئا لتعويض زيركزي من الدوري السعودي

يحاول مانشستر يونايتد البحث عن بديل محتمل لـ جوشوا زيركزي مهاجم الفريق، وقد يتجه إلى الدوري السعودي لتحقيق ذلك.

وحسب تقارير إسبانية، فإن برشلونة سيحاول ضم ماتيو ريتيجي مهاجم منتخب إيطاليا ونادي القادسية السعودي.

ريتيجي (26 عاما) برز بشدة الموسم الماضي مع أتالانتا، حين سجل 28 هدفا في جميع البطولات، قبل أن ينتقل إلى القادسية السعودي مقابل نحو 56.5 مليون استرليني.

هذا الموسم، أحرز ريتيجي ثلاثة أهداف في خمس مباريات مع القادسية، وهو مرتبط بعقد حتى صيف 2028.

ورغم الأداء القوي، لم يتخذ اللاعب بعد أي قرار نهائي بشأن انتقاله إلى مانشستر يونايتد، بحسب تصريحات وكيله بيني زاهافي الذي قال "عقد ريتيجي سينتهي في صيف 2028، ولا توجد مفاوضات رسمية الآن."

ويبدو أن مانشستر يونايتد على استعداد لدفع ما يقارب ‎52 مليون استرليني لضم اللاعب، وهو عرض قد يتيح لريتيجي العودة إلى أوروبا بعد موسم واحد فقط بعيدا عن الملاعب الأوروبية.

في المقابل، يواجه الفريق الأحمر تحديات داخلية، إذ أن زيركزي قد يرحل في صيف 2026، في وقت لم يظهر فيه أداء يرضي الإدارة والجماهير منذ انضمامه.

ومع توقع خروج زيركزي، سيحتاج مانشستر يونايتد لدعم هجومي إضافي إلى جانب بنيامين سيسكو.

إذا نجحت الصفقة، فإنها قد تشكل ضربة في سوق الانتقالات، إذ يمنح توقيع ريتيجي الفريق خيارا هجوميا قويا بجانب ماتيوس كونيا، وبنجامين سيسكو، وبريان مبيومو.