أتليتكو يدرس تكرار “حيلة سواريز” لضم ليفاندوفسكي من برشلونة

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 14:30

كتب : ذكاء اصطناعي

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

قد يلجأ أتليتكو مدريد إلى تكرار ما فعله مع لويس سواريز، عبر محاولة ضم روبرت ليفاندوفسكي من برشلونة مجانا الصيف المقبل.

ليفاندوفسكي، الذي انتقل إلى برشلونة في 2022، سجل خلال فترته مع الفريق الكتالوني 105 أهداف في 156 مباراة، بجانب 20 تمريرة حاسمة، لكن عقده ينتهي في يونيو 2026، وهناك تقارير تفيد بأن برشلونة مستعد للسماح له بالمغادرة دون مقابل.

وحسب بيني زاهافي وكيل ليفاندوفسكي، فإنه لم يُتخذ أي قرار نهائي بعد، مؤكدًا: "عقد ليفاندوفسكي سينتهي في صيف 2026، ولا توجد مفاوضات رسمية الآن".

ويُفهم أن برشلونة قلق من تراجع مستوى اللاعب البدني هذا الموسم، خاصة بعد تعرضه لإصابة في أوتار الفخذ وتأثيرها على مشاركاته.

ومن جهتها، تراقب إدارة أتليتكو مدريد التطورات عن كثب، إذ يعد النادي العاصمي من أبرز المهتمين بضم ليفاندوفسكي، خصوصًا في حال عدم تجديده

ولم تكن تلك الخطة بعيدة عن ما فعله أتليتكو سابقًا حين ضم لويس سواريز من برشلونة عام 2020، فاللاعب الأوروجواني ساهم بقوة في تتويجهم بالدوري خلال الموسم التالي.

ليفاندوفسكي بدوره لم يسجل بعد إلا 4 أهداف هذا الموسم في 9 مشاركات، كما أن إصابته الأخيرة قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية نوفمبر.

إذا صحت هذه المخططات، فإن نادي العاصمة الإسبانية قد يستفيد من عقد اللاعب بلا تكلفة كبيرة كونه انتقال حر، وهو ما قد يغير الخطط في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

تم تحرير هذا المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي

الدوري الإسباني برشلونة أتليتكو مدريد روبرت ليفاندوفسكي
