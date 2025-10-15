بعد نقطة واحدة في تصفيات كأس العالم.. منتخب السويد يعلن إقالة توماسون من تدريبه

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 14:16

كتب : FilGoal

جون دال توماسون

أعلن منتخب السويد إقالة مدربه جون دال توماسون بسبب سوء النتائج.

القرار جاء بعد خسارة منتخب السويد من كوسوفو في تصفيات كأس العالم 2026.

ولم يكشف الاتحاد السويدي على من سيتولى تدريب المنتخب خلفا لتوماسون وسط ترشيحات صحفية بإمكانية تولي جراهام بوتر تدريب الفريق.

أخبار متعلقة:
بوتر: تدريب منتخب السويد قد يكون فرصة رائعة كرة يد - لأول مرة خارج السويد.. مصر تستضيف كأس بارتيللي بالعاصمة الإدارية مدرب منتخب السويد يضم إيزاك لقائمة توقف سبتمبر ويوضح الأسباب مدرب السويد: كان من الصعب إشراك إيزاك أمام سلوفينيا

توماسون قاد منتخب السويد في 18 مباراة وخلالها فاز الفريق في 9 مباريات وخسر 7 مباريات وتعادل مباراتين.

وفقد منتخب السويد فرصة التأهل لكأس العالم من خلال التصفيات بعد تزيل المجموعة بالحصول على نقطة واحدة حتى الآن.

بينما لا يزال منتخب السويد يملك فرصة التأهل للمحلق من خلال مسار دوري الأمم الأوروبية.

جون دال توماسون السويد تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
جون ستونز: التأهل إلى كأس العالم يساعدني على تجاوز أزمة التفكير في الاعتزال ميسي يختار أفضل 10 مواهب شابة في العالم “غياب يامال” مخيتاريان: روما سيحارب على الدوري.. "بدون أهداف لا أستطيع أن أكون سعيدا” إنفانتينو: سنساعد بإعادة بناء جميع المنشآت الكروية في غزة دي يونج يجدد عقده مع برشلونة حتى 2029 إنتر ينافس ليفربول على ضم جيهي من كريستال بالاس مانشستر يونايتد يضع هدفا مفاجئا لتعويض زيركزي من الدوري السعودي أتليتكو يدرس تكرار “حيلة سواريز” لضم ليفاندوفسكي من برشلونة
أخر الأخبار
اليوم السعودية: الهلال يتوصل لاتفاق مبدئي مع بونو لتمديد عقده 24 دقيقة | سعودي في الجول
دي يونج: برشلونة كان حلمي منذ الصغر وأريد الاستمرار فيه لسنوات عديدة 41 دقيقة | الدوري الإسباني
جون ستونز: التأهل إلى كأس العالم يساعدني على تجاوز أزمة التفكير في الاعتزال 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميسي يختار أفضل 10 مواهب شابة في العالم “غياب يامال” 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
مهاجم العراق: نظام الملحق الآسيوي ظلمنا ساعة | آسيا
مخيتاريان: روما سيحارب على الدوري.. "بدون أهداف لا أستطيع أن أكون سعيدا” ساعة | الكرة الأوروبية
إنفانتينو: سنساعد بإعادة بناء جميع المنشآت الكروية في غزة ساعة | الوطن العربي
جولر: لم أشكك أبدا في نجاحي مع ريال مدريد.. ودوري الأبطال الذي حصلت عليه لم يكن لي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515265/بعد-نقطة-واحدة-في-تصفيات-كأس-العالم-منتخب-السويد-يعلن-إقالة-توماسون-من-تدريبه