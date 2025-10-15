بعد نقطة واحدة في تصفيات كأس العالم.. منتخب السويد يعلن إقالة توماسون من تدريبه
الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 14:16
كتب : FilGoal
أعلن منتخب السويد إقالة مدربه جون دال توماسون بسبب سوء النتائج.
جون دال توماسون
القرار جاء بعد خسارة منتخب السويد من كوسوفو في تصفيات كأس العالم 2026.
ولم يكشف الاتحاد السويدي على من سيتولى تدريب المنتخب خلفا لتوماسون وسط ترشيحات صحفية بإمكانية تولي جراهام بوتر تدريب الفريق.
توماسون قاد منتخب السويد في 18 مباراة وخلالها فاز الفريق في 9 مباريات وخسر 7 مباريات وتعادل مباراتين.
وفقد منتخب السويد فرصة التأهل لكأس العالم من خلال التصفيات بعد تزيل المجموعة بالحصول على نقطة واحدة حتى الآن.
بينما لا يزال منتخب السويد يملك فرصة التأهل للمحلق من خلال مسار دوري الأمم الأوروبية.
