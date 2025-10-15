ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة

تحدث رجل الأعمال سميح ساويرس، عن وضع نادي الزمالك، مؤكّدًا أن النقص المالي لدى النادي كان أحد الأسباب التي أثّرت على قدرته في المنافسة والبقاء لبعض نجومه.

ساويرس كشف كذلك عن انتماءه التشجيعي لنادي الزمالك عكس باقي أفراد عائلته، مؤكدا تعلقه بتشجيع القلعة البيضاء حبا في النجم طه بصري.

وقال ساويرس في تصريحات عبر قناة النهار: "أنا مشجع الزمالك الوحيد في أسرة ساويرس، وقد تعلقت بحب الزمالك منذ فترة طه بصري، وعمر النور، وغيرهم من النجوم التاريخيين".

ساويرس أكمل “حزنت للزمالك لأنه لم يملك القدرة المالية الكافية للاحتفاظ بـ (زيزو). هذا الأمر يصعب على أي نادٍ أن يحافظ على نجومه أمام عروض مغرية.”

وأضاف "لزمالك يشهد تحسنًا إداريًا ملموسًا في الفترة الأخيرة، بفضل الإدارة التي تولّت القيادة، لكنه أشار إلى أن الإمكانيات المالية للنادي لا تزال بعيدة عن مقارنة بمنافسيه الأكبر".

ساويرس واصل "الزمالك بدأ يتحسّن بالفعل بفضل الإدارة الجديدة، لكن إمكانياته المادية لا تُقارن بالبعض مثل الأهلي.”

وردا على سؤاله حول احتمالية دعم نادي الزمالك ماليا في وقت من التوقيت، قال ساويرس "لا أمانع المشاركة مادّيًا مع نادي الزمالك، بشرط وجود منظومة إدارية مستقرة وواضحة وهذا طبعي دائما، لكن المرحلة الحالية لم تكن مناسبة لاتخاذ مثل هذا القرار".

وأتم "لا أرى أنه من الحكمة الحكم على إدارة الزمالك الحالية بسرعة، وأنه من الأفضل الانتظار بين 3 إلى 4 سنوات لمعرفة إن تم تحقيق الاستقرار الحقيقي".

ويعد سميح ساويرس مالك نادي الجونة المنافس ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز حاليا، فيما يملك شقيقه ناصف ساويرس أسهما في نادي يوفنتوس، ونادي أستون فيلا الإنجليزي، ويملك شقيقهما الثالث نجيب ساويرس نادي زد الذي ينافس كذلك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

تم تحرير هذا المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي