لوبتيجي: هذا ما طلبته من لاعبي قطر قبل مواجهة الإمارات الحاسمة

كشف الإسباني جولين لوبتيجي مدرب منتخب قطر ما طلبه من لاعبيه قبل مواجهة الإمارات الحاسمة والتي انتهت بتأهل فريقه لنهائيات كأس العالم 2026.

وفازت قطر بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الحاسمة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 واقتنصت تذكرة العبور المباشر بعد تصدر المجموعة.

وقال لوبتيجي في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس: "صنعنا التاريخ ودخلنا من الباب الكبير. أشكر اللاعبين وسعيد لوجود الجماهير المحبة للمنتخب القطري، حلم الجميع تحقق".

وأضاف المدرب الإسباني "تعاملنا مع المباراة بطريقة جيدة. طالبت اللاعبين باستغلال كل الفرص المتاحة".

وواصل "حصدت الكثير من الألقاب على مدار مسيرتي كمدرب لكن هذه التجربة مع قطر جميلة للغاية".

وأتم "علينا الاستمتاع بما حققناه. سنحتفل الآن وسنستعيد عافيتنا البدنية. مررنا بأيام عصيبة قبل مباراة الإمارات لكننا حققنا الانتصار وبلغنا نهائيات كأس العالم".

ويشارك منتخب قطر في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة الماضية في 2022، ولكن تأهل العنابي للبطولة من خلال التصفيات للمرة الأولى.

لوبتيجي سيشارك في كأس العالم للمرة الأولى، بعد إقالته من تدريب إسبانيا قبل البطولة في نسخة 2018.

