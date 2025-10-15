خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة 11 من الدوري المصري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري المصري.

وتنطلق الجولة يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجاري.

وتشهد الجولة غياب الزمالك بسبب حصول كل فريق من فرق الدوري على راحة بأحد الجولات لإقامته بعدد فردي.

ويلتقي الأهلي خلال الجولة مع الاتحاد السكندري، بينما يلعب المصري ضد سموحة.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

الجمعة 17 أكتوبر

وادي دجلة × مودرن سبورت.. 5:00 مساء - استاد السلام.

غزل المحلة × كهرباء الإسماعيلية.. 8:00 مساء - استاد غزل المحلة.

المقاولون العرب × إنبي.. 8:00 مساء - استاد المقاولون العرب.

السبت 18 أكتوبر

الجونة × البنك الأهلي.. 5:00 مساء - استاد خالد بشارة.

الإسماعيلي × حرس الحدود.. 8:00 مساء - استاد الإسماعيلية.

الأحد 19 أكتوبر

زد × بتروجت.. 5:00 مساء - استاد القاهرة.

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش.. 8:00 مساء - استاد هيئة قناة السويس.

الثلاثاء 21 أكتوبر

بيراميدز × فاركو.. 5:00 مساء - استاد الدفاع الجوي.

الأربعاء 22 أكتوبر

الأهلي × الاتحاد السكندري.. 5:0 مساء - استاد القاهرة.

المصري × سموحة.. 8:00 مساء - استاد السويس الجديد.