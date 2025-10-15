مواعيد مباريات الأربعاء 15 أكتوبر والقنوات الناقلة – المغرب في نصف نهائي العالم

يشهد اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 بعض المواجهات البارزة في مسابقات مختلفة عالمياً، وعلى رأسها نصف نهائي كأس العالم تحت 20 سنة، إلى جانب مباريات في دوري أبطال أوروبا للسيدات وغيرها من اللقاءات.

إليكم أبرز مواجهات اليوم، والقنوات الناقلة.

كأس العالم تحت 20 سنة – نصف النهائي

المغرب × فرنسا

الساعة 11:00 مساء

beIN Sports HD

المعلق: جواد بده

-منتخب المغرب يسعى لتحقيق الإنجاز والتأهل إلى النهائي، في مواجهة مثيرة أمام فرنسا.

الأرجنتين x كولومبيا

الساعة 02:00 فجرا

BeIN Sports 1 HD

المعلق: محمد بركات

في نصف النهائي الآخر، تلعب الأرجنتين مع كولومبيا في الساعة الثانية فجرا.

دوري أبطال أوروبا للسيدات

ليون × بولتن

الساعة 7:45 مساءً

فاليرينجا × فولفسبورج

الساعة 7:45 مساء

روما × برشلونة

الساعة 10:00 مساءً

تشيلسي × باريس إف سي

الساعة 10:00 مساءً

تم تحرير هذا المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي