مدرب الإمارات: كرة القدم ليست عادلة.. لكن لا وقت للبكاء أو الإحباط

يشعر الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني للمنتخب الإماراتي بأن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل أمام نظيره القطري الذي خطف تذكرة التأهل لكأس العالم 2026.

وفازت قطر بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الحاسمة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال كوزمين في تصريحات نشرتها جريدة الشرق الأوسط: "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا كنا نستحق نتيجة أفضل".

وأضاف "سيطرنا على مجريات المباراة لفترات طويلة، خاصة في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني تلقينا هدفين من كرتين ثابتتين بطريقة كان يجب تفاديها".

وتابع "هذا أمر مؤسف للغاية، لأن اللاعبين بذلوا كل ما في وسعهم. كرة القدم في بعض الأحيان لا تكون عادلة، أمام قطركانت كذلك بالنسبة لنا".

وأكمل "لقد حاولنا أن نكون الطرف الأفضل ونجحنا في السيطرة، ولكننا لم ننجح في استثمار الفرص المتاحة للتسجيل، الهدفان اللذان تلقيناهما جاءا من خطأين في التمركز الدفاعي، وهذا ما حسم المباراة لصالح قطر".

وواصل الروماني "للأسف، عندما تلعب أمام فريق قوي ومنظم مثل المنتخب القطري، فإن مثل هذه الأخطاء تكلفك كثيرا. ومع ذلك، لا يمكنني أن ألوم اللاعبين، فقد قدموا كل ما لديهم داخل الملعب".

وانتقل منتخب الإمارات لمواجهة العراق ثاني المجموعة الثانية الشهر المقبل من أجل تذكرة تأهل للملحق العالمي.

وأوضح كوزمين "الآن علينا أن نلعب مباراتين إضافيتين في المرحلة التالية لمحاولة العودة وتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم، نعم الوضع صعب ومؤلم ولكن هذا هو واقع كرة القدم".

وأشار "علينا أن نتقبل الأمر وأن نقف على أقدامنا مجددا ونقاتل مرة أخرى، لا وقت للبكاء أو الإحباط، فالمنافسات لا تتوقف، والطريق لا يزال أمامنا".

وانتقد كوزمين "إقامة مباريات الملحق في قطر؟ من وجهة نظري، كان من الأفضل أن تقام مباريات المجموعة في السعودية، لتكون الظروف أكثر حيادا".

واستمر "لا فائدة من الحديث عن ذلك الآن، فقد انتهت التصفيات وانتهى كل شيء، علينا التفكير في المستقبل والعمل على تصحيح الأخطاء وتحضير الفريق للمرحلة القادمة".

