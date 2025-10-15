مدرب الإمارات: كرة القدم ليست عادلة.. لكن لا وقت للبكاء أو الإحباط

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 13:34

كتب : FilGoal

قطر ضد الإمارات

يشعر الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني للمنتخب الإماراتي بأن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل أمام نظيره القطري الذي خطف تذكرة التأهل لكأس العالم 2026.

وفازت قطر بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الحاسمة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال كوزمين في تصريحات نشرتها جريدة الشرق الأوسط: "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا كنا نستحق نتيجة أفضل".

أخبار متعلقة:
مدرب العراق يفتح النار على نظام الملحق الآسيوي رينار يوضح سر تصريحه بأن مواجهة العراق هي أهم مباراة بتاريخه كمدرب تصفيات كأس العالم - مواعيد مباريات الملحق الإفريقي.. وموقف الفائز اكتملت البطاقات المباشرة في 3 قارات.. 28 متأهلا لكأس العالم 2026 حتى الآن

وأضاف "سيطرنا على مجريات المباراة لفترات طويلة، خاصة في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني تلقينا هدفين من كرتين ثابتتين بطريقة كان يجب تفاديها".

وتابع "هذا أمر مؤسف للغاية، لأن اللاعبين بذلوا كل ما في وسعهم. كرة القدم في بعض الأحيان لا تكون عادلة، أمام قطركانت كذلك بالنسبة لنا".

وأكمل "لقد حاولنا أن نكون الطرف الأفضل ونجحنا في السيطرة، ولكننا لم ننجح في استثمار الفرص المتاحة للتسجيل، الهدفان اللذان تلقيناهما جاءا من خطأين في التمركز الدفاعي، وهذا ما حسم المباراة لصالح قطر".

وواصل الروماني "للأسف، عندما تلعب أمام فريق قوي ومنظم مثل المنتخب القطري، فإن مثل هذه الأخطاء تكلفك كثيرا. ومع ذلك، لا يمكنني أن ألوم اللاعبين، فقد قدموا كل ما لديهم داخل الملعب".

وانتقل منتخب الإمارات لمواجهة العراق ثاني المجموعة الثانية الشهر المقبل من أجل تذكرة تأهل للملحق العالمي.

وأوضح كوزمين "الآن علينا أن نلعب مباراتين إضافيتين في المرحلة التالية لمحاولة العودة وتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم، نعم الوضع صعب ومؤلم ولكن هذا هو واقع كرة القدم".

وأشار "علينا أن نتقبل الأمر وأن نقف على أقدامنا مجددا ونقاتل مرة أخرى، لا وقت للبكاء أو الإحباط، فالمنافسات لا تتوقف، والطريق لا يزال أمامنا".

وانتقد كوزمين "إقامة مباريات الملحق في قطر؟ من وجهة نظري، كان من الأفضل أن تقام مباريات المجموعة في السعودية، لتكون الظروف أكثر حيادا".

واستمر "لا فائدة من الحديث عن ذلك الآن، فقد انتهت التصفيات وانتهى كل شيء، علينا التفكير في المستقبل والعمل على تصحيح الأخطاء وتحضير الفريق للمرحلة القادمة".

واستطرد "الآن علينا أن نلعب مباراتين إضافيتين في المرحلة التالية لمحاولة العودة وتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم، نعم الوضع صعب ومؤلم ولكن هذا هو واقع كرة القدم".

وأتم "علينا أن نتقبل الأمر وأن نقف على أقدامنا مجددا ونقاتل مرة أخرى، لا وقت للبكاء أو الإحباط، فالمنافسات لا تتوقف، والطريق لا يزال أمامنا".

الإمارات قطر
نرشح لكم
الدوسري: أفضل لاعب في آسيا؟ سعيد بالترشح ولكن النجاح الجماعي أهم بعد تقبيل يده.. رينارد مندهش من عدم انتقال صالح أبو الشامات إلى أوروبا مهاجم العراق: نظام الملحق الآسيوي ظلمنا لوبتيجي: هذا ما طلبته من لاعبي قطر قبل مواجهة الإمارات الحاسمة مدرب العراق يفتح النار على نظام الملحق الآسيوي اكتملت البطاقات المباشرة في 3 قارات.. 28 متأهلا لكأس العالم 2026 حتى الآن تصفيات كأس العالم - موعد الملحق الآسيوي بين الإمارات والعراق.. وخطوة أخرى سابع العرب في المونديال.. السعودية إلى كأس العالم
أخر الأخبار
القائمة الأولى لـ توروب.. ثنائي منتخب الشباب في رحلة بوروندي وضم شكري 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
إيقاف ماريسكا بعد احتفاله الجنوني أمام ليفربول 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - تذكرتي تطرح تذاكر مواجهة الزمالك أمام ديكيداها بالكونفدرالية 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك - انتظام الرباعي الدولي.. وتدريبات خاصة لمنسي والدباغ وكايد 46 دقيقة | الدوري المصري
الدوسري: أفضل لاعب في آسيا؟ سعيد بالترشح ولكن النجاح الجماعي أهم ساعة | سعودي في الجول
تقرير: ريال مدريد وبرشلونة يراقبان موقف أوباميكانو مع بايرن ميونيخ ساعة | الكرة الأوروبية
السوبر الإفريقي - بيراميدز لكتابة اسمه بين المصريين المتوجين.. وتفوق كامل ضد الأندية المغربية ساعة | الكرة الإفريقية
بعد تقبيل يده.. رينارد مندهش من عدم انتقال صالح أبو الشامات إلى أوروبا 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515260/مدرب-الإمارات-كرة-القدم-ليست-عادلة-لكن-لا-وقت-للبكاء-أو-الإحباط