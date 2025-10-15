بوتر: تدريب منتخب السويد قد يكون فرصة رائعة

شدد جاراهام بوتر على أن فرصة تدريب منتخب السويد قد تكون رائعة.

وانتشرت تقارير تفيد بإمكانية تولي بوتر لتدريب منتخب السويد بعد خسارة فرصة الصعود لكأس العالم 2026.

وقال بوتر في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور: "أنا متواجد في منزلي بالسويد وحاليا أنا في فترة انتقالية في مسيرتي وتركت الدوري الإنجليزي للتو".

وواصل "أنا منفتح على كل شيء في الحقيقة وسأذهب لأي مكان أشعر أن بإمكاني المساعدة فيه، ووظيفة مدرب منتخب السويد ستكون فرصة رائعة".

وتابع "أكن الكثير من المشاعر للسويد وأحب الدولة وأحب كرة القدم السويدية، ولدي الكثير من الامتنان حولها لذلك تعمل ستكون تلك فرصة رائعة لتدريب المنتخب".

وأضاف "لقد حظيت بالكثير من الخبرات حتى الآن وأنا ممكت لمسيرتي التدريبية ولكنني لا أزال في الـ 50 من عمري وأمامي الكثير لأقدمه، والأمر لا يتعلق بإيجاد وظيفة في مستوى محدد ولكن بإيجاد مكان يمكننا فيه صنع الفارق".

ورحل بوتر مؤخرا عن تدريب وست هام الذي بدأ الموسم مدربا له وتولى نونو سانتو تدريب الفرق بدلا منه.