رافينيا: الكثير من الناس أرادوا رحيلي منذ خطوتي الأولى في برشلونة
الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 12:48
كتب : FilGoal
شدد رافينيا لاعب برشلونة على أنه لن يكون أبدا اللاعب الذي يسجل 30 هدفا بالموسم.
وقال رافينيا عبر شبكة ESPN البرازيل: "الكثير من الناس أرادوا رحيلي منذ خطواتي الأولى في كامب نو ولا يمكنني تسميتهم جميعا".
وواصل "ربما لم أك أقدم كل ما توقعوه مني، ولكن دائما ما كان ضميري مرتاح بشأن ما قدمته، كنت أفعل كل شيء أستطيعه".
وتابع "لأنني لم أكن اللاعب الذي توقعوه، اعتقدوا أن مستقبلي مع النادي لن يستمر بعد الموسم الأول ولم يكن ذلك مجرد شعور بل أمرا ملموسا وواضحا".
وشدد "ربما اعتقد الناس أنني سأسجل 30 هدفا بالموسم ولكن هذه ليست نوعيتي لأنني لست مهاجما صريحا".
وأتم "أنا لاعب يساعد الفريق بالكثير من الجهد والعمل، هذا هو رافينيا وسأقدم دائما أفضل ما لدي".
وغاب رافينيا عن المشاركة مع البرازيل في فترة التوقف الدولي الماضية بسبب الإصابة.