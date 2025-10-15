رافينيا: الكثير من الناس أرادوا رحيلي منذ خطوتي الأولى في برشلونة

شدد رافينيا لاعب برشلونة على أنه لن يكون أبدا اللاعب الذي يسجل 30 هدفا بالموسم.

وقال رافينيا عبر شبكة ESPN البرازيل: "الكثير من الناس أرادوا رحيلي منذ خطواتي الأولى في كامب نو ولا يمكنني تسميتهم جميعا".

وواصل "ربما لم أك أقدم كل ما توقعوه مني، ولكن دائما ما كان ضميري مرتاح بشأن ما قدمته، كنت أفعل كل شيء أستطيعه".

وتابع "لأنني لم أكن اللاعب الذي توقعوه، اعتقدوا أن مستقبلي مع النادي لن يستمر بعد الموسم الأول ولم يكن ذلك مجرد شعور بل أمرا ملموسا وواضحا".

وشدد "ربما اعتقد الناس أنني سأسجل 30 هدفا بالموسم ولكن هذه ليست نوعيتي لأنني لست مهاجما صريحا".

وأتم "أنا لاعب يساعد الفريق بالكثير من الجهد والعمل، هذا هو رافينيا وسأقدم دائما أفضل ما لدي".

وغاب رافينيا عن المشاركة مع البرازيل في فترة التوقف الدولي الماضية بسبب الإصابة.