سالم الدوسري: نجني ثمار الجهد الكبير الذي بذلناه.. وأشكر رينار لهذا السبب

يؤمن سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي بأن التأهل إلى كأس العالم 2026 جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلت من الفريق طوال الفترة الماضية.

وقاد الدوسري المنتخب السعودي للتأهل للمونديال عبر الملحق الآسيوي، بعدما اعتلى صدارة مجموعته في الملحق بفضل التعادل السلبي مع العراق.

وقال سالم في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "بذلنا جهدا كبيرا والآن نجنى الثمار، الكرة السعودية في تطورٍ مستمر".

وأكمل "يجب على الشخص أن يعمل حتى يجني ثمار عمله، الجوائز الفردية ليست الأهم، بل الانتصارات الجماعية دوما".

وأضاف قائد السعودية "كان هدفنا واضحا، وتحقق ذلك بالتأهل للمرة السابعة إلى كأس العالم".

وأتم نجم الهلال "أشكر المدرب هيرفي رينار على تحمله المسؤولية في فترة قصيرة".

وتقاسم المنتخب السعودي صدارة المجموعة مع العراق برصيد 4 نقاط، بعد فوزهما أمام إندونيسيا في الجولتين السابقتين.

ولكن استفاد المنتخب السعودي من الفوز أمام إندونيسيا 3-2، فيما حقق العراق الفوز بهدف وحيد، ليتساوى الفريقان في فارق الأهداف، ولكن الأهداف المسجلة رجحت كفة الأخضر السعودي.

ويتنافس المنتخب العراقي مع المنتخب الإماراتي على بطاقة التأهل إلى الملحق العالمي.

فيما تأهل المنتخب السعودي والقطري إلى كأس العالم، بعد منتخبات اليابان، وكوريا الجنوبية، وإيران، وأوزبكستان، والأردن، وأستراليا، لتكتمل الـ8 مقاعد الآسيوية في المونديال.

وتأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه بعد أعوام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، و1998 في فرنسا، 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، و2006 في ألمانيا، و2018 في روسيا، و2022 في قطر.

وارتفع عدد المتأهلين العرب إلى 7 منتخبات في رقم قياسي وهم: المغرب، وتونس، ومصر، والجزائر، والأردن، والسعودية، وقطر

وتأهل المنتخب السعودي للمرة الثانية على التوالي تحت قيادة رينار.