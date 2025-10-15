كريستيانو رونالدو يتحدث عن إنجازه الفريد مع البرتغال

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 11:32

كريستيانو رونالدو - البرتغال ضد المجر

تحدث كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال عن إنجازه الفريد الذي وصل إليه مع منتخب بلاده خلال مواجهة المجر.

وتعادل منتخب البرتغال مع المجر بهدفين لكل فريق بالجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022، في مباراة أصبح فيها رونالدو أفضل في تاريخ منتخبات العالم بتصفيات المونديال.

وقال رونالدو عبر إنستجرام: "ليس سرا أن تمثيل المنتخب البرتغالي يعني لي الكثير، ولذلك أنا فخور جدا بتحقيق هذا الإنجاز الفريد مع البرتغال".

وأضاف "شكرا لكل من ساعدني على الوصول إلى هنا. أراكم في نوفمبر المقبل في ختام تصفيات كأس العالم".

وسجل كريستيانو هدفين للبرتغال خلال المباراة ليصل إلى الهدف رقم 41 في تاريخه بتصفيات كأس العالم لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين بجميع القارات.

كما وصل رونالدو للهدف رقم 948 في مسيرته ليكون على بعد 52 هدفا من الهدف رقم 1000.

التعادل رفع رصيد البرتغال للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط عن المجر صاحبة المركز الثاني.

ويحتاج منتخب البرتغال للحصول على نقطة واحدة من أجل التأهل لكأس العالم بشكل رسمي.

تقدم تيلا شالاي بالهدف الأول للمجر في الدقيقة الثامنة مستغلا تمريرة من دومينيك سوبوسلاي.

وتعادل كريستيانو رونالدو للبرتغال في الدقيقة 22 بعد تمريرة من نيلسون سيميدو أمام المرمى.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول مباشرة مستغلا عرضية رائعة من نونو مينديز.

وتعادل سوبوسلاي للمجر في الدقيقة 91 بعد عرضية من دانييل لوكاش مرت من الجميع ليجدها سوبوسلاي أمام المرمى ويضع الكرة في الشباك.

سوبوسلاي كان قد صرح قبل مباراة الذهاب بأن كريستبانو رونالدو هو قدوته ورغب في الحصول على قميصه، ليأتي النجم المجري ويفسد فرحة قدوته بالتأهل المبكر للمونديال.

وسيلعب منتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولي المقبلة ضد ايرلندا وأرمنيا.

