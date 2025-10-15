ميسي يصنع هدفين ويحطم رقما قياسيا جديدا في فوز كبير للأرجنتين على بورتو ريكو

حقق منتخب الأرجنتين فوزًا كبيرًا على بويرتو ريكو بستة أهداف دون مقابل.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي الأرجنتين

وأقيمت المباراة الودية على ملعب تشيس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت المواجهة مشاركة ليونيل ميسي بعد غيابه عن المباراة الودية الأولى للأرجنتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ولم يسجل ميسي أي هدف في اللقاء، لكنه صنع هدفين ليصل إلى الصناعة رقم 60 في مسيرته بقميص المنتخب الأرجنتيني.

وأصبح ميسي أكثر من صنع أهدافًا في تاريخ المنتخبات، متخطيًا رقم نيمار لاعب البرازيل الذي صنع 59 هدفًا في وقت سابق.

سجل أهداف الأرجنتين كل من أليكسيس ماك أليستر الذي أحرز هدفين، وجونزالو مونتييل، ولاوتارو مارتينيز الذي سجل هدفين أيضًا، وستيفن إشيفاريا الذي أحرز بالخطأ في مرماه.

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل إلى كأس العالم 2026 بعد تصدره تصفيات أمريكا الجنوبية.

وخاضت الأرجنتين مباراتين وديتين خلال شهر أكتوبر الجاري، فازت في الأولى على فنزويلا بهدف دون رد.