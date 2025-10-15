مدرب العراق يفتح النار على نظام الملحق الآسيوي

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 11:15

كتب : FilGoal

السعودية أمام العراق

وجه الأسترالي جراهام أرنولد مدرب منتخب العراق سهام الانتقادات نحو نظام الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 بعدما خسر بطاقة التأهل المباشر لصالح السعودية.

وتأهل المنتخب السعودي للمونديال مباشرة عبر الملحق الآسيوي، بعدما اعتلى صدارة مجموعته في الملحق بفضل التعادل السلبي مع العراق.

وقال أرنولد في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "فخور جدا باللاعبين وما قدموه على أرض الملعب، ولكن نظام الملحق لم أشاهد مثله في حياتي".

أخبار متعلقة:
رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل تصفيات كأس العالم - موعد الملحق الآسيوي بين الإمارات والعراق.. وخطوة أخرى رينار يوضح سر تصريحه بأن مواجهة العراق هي أهم مباراة بتاريخه كمدرب المرة الأولى من خلال التصفيات.. قطر تفوز على الإمارات وتتأهل لـ كأس العالم سابع العرب في المونديال.. السعودية إلى كأس العالم

وأضاف "عندما كنت أدرب أستراليا، أبلغونا بأن الملحق لن ينظم على أرض دولة تشارك فيه، بينما الآن هناك منتخبان تأهلا بعدما حظيا بأفضلية الأرض والجمهور، إضافة إلى ستة أيام راحة".

وواصل "شيء غريب أن يحصل صاحب الأرض والجمهور على ستة أيام راحة، والقادمون من الخارج ينالون 3 أيام فقط، وهذا ما تحدث عنه أيضا كارلوس كيروش مدرب عمان".

وكشف "ناقشنا طريقة تنظيم الملحق، وأخبرونا بأنه سيلعب في مكانٍ محايد مثل ماليزيا، وبعد ذلك وجدناهم يخطروننا بأن المنتخبين الأعلى تصنيفا هما من سيستضيفانه".

واستدرك "لا بد من إعطاء المنتخب السعودي حقه. كان يعلم أن التعادل يكفيه، ولعب على ذلك، وغياب مهاجمنا أيمن حسين، وأكثر من اسم آخر أثر فينا".

وتابع "حصلنا على 4 نقاط من مباراتين، وهذا شيء جيد، ولم يستطع أي منافس هزيمتنا، ولم نستقبل أي هدف، وخسرنا الصدارة بفارق الأهداف فقط".

وتقاسم المنتخب السعودي صدارة المجموعة مع العراق برصيد 4 نقاط، بعد فوزهما أمام إندونيسيا في الجولتين السابقتين.

ولكن استفاد المنتخب السعودي من الفوز أمام إندونيسيا 3-2، فيما حقق العراق الفوز بهدف وحيد، ليتساوى الفريقان في فارق الأهداف، ولكن الأهداف المسجلة رجحت كفة الأخضر السعودي.

وعن تعقُّد طريق الصعود بعد خسارة فرصة التأهل المباشر من الملحق الآسيوي، قال "المنتخب العراقي يصل دائما من أصعب الطرق، والأهم هو التأهل ذاته وليس طريقة التأهل".

وأتم المدرب الأسترالي "انتهت هذه المرحلة، وعلى الإعلام والجماهير مساندتنا، ولا نزال في المنافسة، وفرصة التأهل قائمة".

وسيلتقي العراق مع المنتخب الإماراتي، وصيف المجموعة الأخرى، ذهابا وإيابا 13 و18 نوفمبر المقبل، لتحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي.

فيما تأهل المنتخب السعودي والقطري إلى كأس العالم، بعد منتخبات اليابان، وكوريا الجنوبية، وإيران، وأوزبكستان، والأردن، وأستراليا، لتكتمل الـ8 مقاعد الآسيوية في المونديال.

وتأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه بعد أعوام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، و1998 في فرنسا، 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، و2006 في ألمانيا، و2018 في روسيا، و2022 في قطر.

وارتفع عدد المتأهلين العرب إلى 7 منتخبات في رقم قياسي وهم: المغرب، وتونس، ومصر، والجزائر، والأردن، والسعودية، وقطر

وتأهل المنتخب السعودي للمرة الثانية على التوالي تحت قيادة رينار.

السعودية العراق جراهام أرنولد
نرشح لكم
اكتملت البطاقات المباشرة في 3 قارات.. 28 متأهلا لكأس العالم 2026 حتى الآن تصفيات كأس العالم - موعد الملحق الآسيوي بين الإمارات والعراق.. وخطوة أخرى سابع العرب في المونديال.. السعودية إلى كأس العالم المرة الأولى من خلال التصفيات.. قطر تفوز على الإمارات وتتأهل لـ كأس العالم انتهت في تصفيات كأس العالم - السعودية (0)-(0) العراق التشكيل - سعود عبد الحميد أساسي مع السعودية.. وزيدان إقبال يقود العراق انتهت تصفيات كأس العالم - قطر (2)-(1) الإمارات التشكيل - لوكاس وكانيدو أساسيان مع الإمارات.. وسباستيان سوريا على مقاعد بدلاء قطر
أخر الأخبار
سالم الدوسري: نجني ثمار الجهد الكبير الذي بذلناه.. وأشكر رينار لهذا السبب 44 دقيقة | سعودي في الجول
بظهور مرموش.. مانشستر سيتي يعلن قميصه الرابع وموعد ظهوره الأول 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كريستيانو رونالدو يتحدث عن إنجازه الفريد مع البرتغال ساعة | الكرة الأوروبية
ميسي يصنع هدفين ويحطم رقما قياسيا جديدا في فوز كبير للأرجنتين على بورتو ريكو ساعة | أمريكا
مدرب العراق يفتح النار على نظام الملحق الآسيوي ساعة | آسيا
رينار يوضح سر تصريحه بأن مواجهة العراق هي أهم مباراة بتاريخه كمدرب ساعة | سعودي في الجول
عودة الشامي بعد 9 أشهر.. المصري يطير إلى طرابلس لمواجهة الاتحاد في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة خماسي الفريق.. وموقف إمام عاشور 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515252/مدرب-العراق-يفتح-النار-على-نظام-الملحق-الآسيوي