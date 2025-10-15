مدرب العراق يفتح النار على نظام الملحق الآسيوي

وجه الأسترالي جراهام أرنولد مدرب منتخب العراق سهام الانتقادات نحو نظام الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 بعدما خسر بطاقة التأهل المباشر لصالح السعودية.

وتأهل المنتخب السعودي للمونديال مباشرة عبر الملحق الآسيوي، بعدما اعتلى صدارة مجموعته في الملحق بفضل التعادل السلبي مع العراق.

وقال أرنولد في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "فخور جدا باللاعبين وما قدموه على أرض الملعب، ولكن نظام الملحق لم أشاهد مثله في حياتي".

وأضاف "عندما كنت أدرب أستراليا، أبلغونا بأن الملحق لن ينظم على أرض دولة تشارك فيه، بينما الآن هناك منتخبان تأهلا بعدما حظيا بأفضلية الأرض والجمهور، إضافة إلى ستة أيام راحة".

وواصل "شيء غريب أن يحصل صاحب الأرض والجمهور على ستة أيام راحة، والقادمون من الخارج ينالون 3 أيام فقط، وهذا ما تحدث عنه أيضا كارلوس كيروش مدرب عمان".

وكشف "ناقشنا طريقة تنظيم الملحق، وأخبرونا بأنه سيلعب في مكانٍ محايد مثل ماليزيا، وبعد ذلك وجدناهم يخطروننا بأن المنتخبين الأعلى تصنيفا هما من سيستضيفانه".

واستدرك "لا بد من إعطاء المنتخب السعودي حقه. كان يعلم أن التعادل يكفيه، ولعب على ذلك، وغياب مهاجمنا أيمن حسين، وأكثر من اسم آخر أثر فينا".

وتابع "حصلنا على 4 نقاط من مباراتين، وهذا شيء جيد، ولم يستطع أي منافس هزيمتنا، ولم نستقبل أي هدف، وخسرنا الصدارة بفارق الأهداف فقط".

وتقاسم المنتخب السعودي صدارة المجموعة مع العراق برصيد 4 نقاط، بعد فوزهما أمام إندونيسيا في الجولتين السابقتين.

ولكن استفاد المنتخب السعودي من الفوز أمام إندونيسيا 3-2، فيما حقق العراق الفوز بهدف وحيد، ليتساوى الفريقان في فارق الأهداف، ولكن الأهداف المسجلة رجحت كفة الأخضر السعودي.

وعن تعقُّد طريق الصعود بعد خسارة فرصة التأهل المباشر من الملحق الآسيوي، قال "المنتخب العراقي يصل دائما من أصعب الطرق، والأهم هو التأهل ذاته وليس طريقة التأهل".

وأتم المدرب الأسترالي "انتهت هذه المرحلة، وعلى الإعلام والجماهير مساندتنا، ولا نزال في المنافسة، وفرصة التأهل قائمة".

وسيلتقي العراق مع المنتخب الإماراتي، وصيف المجموعة الأخرى، ذهابا وإيابا 13 و18 نوفمبر المقبل، لتحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي.

فيما تأهل المنتخب السعودي والقطري إلى كأس العالم، بعد منتخبات اليابان، وكوريا الجنوبية، وإيران، وأوزبكستان، والأردن، وأستراليا، لتكتمل الـ8 مقاعد الآسيوية في المونديال.

وتأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه بعد أعوام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، و1998 في فرنسا، 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، و2006 في ألمانيا، و2018 في روسيا، و2022 في قطر.

وارتفع عدد المتأهلين العرب إلى 7 منتخبات في رقم قياسي وهم: المغرب، وتونس، ومصر، والجزائر، والأردن، والسعودية، وقطر

وتأهل المنتخب السعودي للمرة الثانية على التوالي تحت قيادة رينار.