رينار يوضح سر تصريحه بأن مواجهة العراق هي أهم مباراة بتاريخه كمدرب

كشف هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية سر التصريح الذي قاله قبل مواجهة العراق في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم بأنها المباراة الأهم في تاريخه كمدرب.

وقاد رينار السعودية للتأهل للمونديال عبر الملحق الآسيوي، بعدما اعتلى صدارة مجموعته في الملحق بفضل التعادل السلبي مع العراق.

رينار قال قبل المباراة "مباراة العراق بالنسبة لي هي أهم مباراة في تاريخي كمدرب وسأشرح ذلك بعد نهاية المواجهة".

وقال رينار في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "مواجهة العراق كانت عاطفية بالنسبة لي، لأن والدتي توفيت في فبراير الماضي".

وأضاف "كانت معنا حين فزنا على الأرجنتين في كأس العالم 2022، وعندما شاهدتها آخر مرة في يناير الماضي قالت لي (لن أستطيع مشاهدة كأس العالم المقبل، ولكن يجب أن تتأهل بالمنتخب السعودي)، ولذلك قلت قبل المواجهة أنها أهم مباراة في تاريخي كمدرب عندما تذكرتها".

وتابع المدرب الفرنسي "أشكر السعوديين على دعوتي مجددًا لقيادة المنتخب، وبدون التكاتف لم نكن لنتأهل".

وواصل "لم تكن الأشهر الماضية سهلة، ولكننا تأهلنا للمونديال، وهذا هو الأمر الأهم".

وتقاسم المنتخب السعودي صدارة المجموعة مع العراق برصيد 4 نقاط، بعد فوزهما أمام إندونيسيا في الجولتين السابقتين.

ولكن استفاد المنتخب السعودي من الفوز أمام إندونيسيا 3-2، فيما حقق العراق الفوز بهدف وحيد، ليتساوى الفريقان في فارق الأهداف، ولكن الأهداف المسجلة رجحت كفة الأخضر السعودي.

ويتنافس المنتخب العراقي مع المنتخب الإماراتي على بطاقة التأهل إلى الملحق العالمي.

فيما تأهل المنتخب السعودي والقطري إلى كأس العالم، بعد منتخبات اليابان، وكوريا الجنوبية، وإيران، وأوزبكستان، والأردن، وأستراليا، لتكتمل الـ8 مقاعد الآسيوية في المونديال.

وتأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه بعد أعوام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، و1998 في فرنسا، 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، و2006 في ألمانيا، و2018 في روسيا، و2022 في قطر.

وارتفع عدد المتأهلين العرب إلى 7 منتخبات في رقم قياسي وهم: المغرب، وتونس، ومصر، والجزائر، والأردن، والسعودية، وقطر

وتأهل المنتخب السعودي للمرة الثانية على التوالي تحت قيادة رينار.