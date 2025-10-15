طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة خماسي الفريق.. وموقف إمام عاشور

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي، عن حالة مصابي الفريق الخمسة أحمد رضا، وإمام عاشور، وأشرف داري، وحسين الشحات، وكريم فؤاد.

وأوضح جاب الله في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أحمد رضا تعافى من آلام في الركبة، وشارك في المران وبات بحالة جيدة".

وعن موقف إمام عاشور، قال "هناك تحسن في حالة إمام عاشور ويخضع لفحوصات دائمة، وسنعيد التحاليل مطلع الأسبوع القادم".

وأكمل "بمجرد أن تكون نتيجة التحاليل طبيعية سيتم منحه الضوء الأخضر لنزول الملعب تدريجيا وبدء التأهيل البدني".

وعن تعرض إمام لنقصان في الوزن نتيجة الإصابة بالفيروس، رد طبيب الأهلي "بمجرد إصابة إمام تم وضع بروتوكول علاجي وغذائي، ولم يتعرض لنقص في الوزن".

كما أشار إلى أن إصابة أشرف داري "تعرض لإصابة جديدة عبارة عن فتق رياضي عند منشأ العضلة الضامة مع نهاية العضلة السفلية للبطن".

وتابع "منذ أسبوع بدأ البروتوكول العلاجي، ولكن عودته من الإصابة لن تقل عن أسبوعين، وسيتم إعادة الأشعة ونرى مدى تطور حالته".

وعن موعد عودته للمشاركة "فترة العودة حسب الاستجابة، ونعيد الفحوصات كل فترة لنرى القرار الأمثل".

وكشف عن تفاصيل إصابة حسين الشحات "تعرض لإصابة قوية في مباراة كهرباء الإسماعيلية عبارة عن مزق في العضلة الخلفية".

وسرد "حصل اللاعب على حقن بلازما، ويخضع لفحوصات دورية وهناك تحسن في حالته".

وعن موقفه من العودة رد "وفقا لمكان الإصابة لا تقل مدة عودته عن 7 أسابيع، وخلال 10 أيام سنقوم بأشعة جديدة لنطمئن عليه ونبدأ المرحلة الثانية من العلاج".

وأتم حديثه عن موقف كريم فؤاد "اللاعب في المرحلة الأخيرة من العلاج، بعد معاناته من إصابة في منشأ العضلة الأمامية".

واختتم "خلال يومين سيقوم كريم فؤاد بعمل أشعة جديدة لنحدد موعد عودته خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام حسب درجة الالتئام".

ويستعد الأهلي لمواجهة إيجل نوار بطل بوروندي يوم السبت 18 أكتوبر في دوري أبطال إفريقيا.