وكيل صلاح مصدق يكشف حقيقة تقدمه بشكوى ضد الزمالك

نفى سالم محمد سالم وكيل صلاح الدين مصدق لاعب الزمالك، أن يكون اللاعب قد تقدم بشكوى ضد النادي بشأن مستحقاته.

وقال سالم عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "من المستحيل أن يتقدم صلاح مصدق بشكوى ضد الزمالك، فاللاعب منذ انضمامه إلى النادي لم يتحدث مطلقًا، وينفذ تعليمات الجهاز الفني سواء كان يشارك أو لا. والمشكلة المالية التي يتعرض لها الزمالك تحدث في جميع أندية العالم، وهناك تفاهم بيننا وبين النادي، وصلاح لم يفكر في شكوى الزمالك، ونحن كممثلين للاعب لم نفكر في ذلك أيضًا".

وتابع: "ما يسري على جميع اللاعبين فيما يتعلق بالمستحقات يسري على صلاح مصدق أيضًا، وهو يعرف ظروف النادي ويقدرها".

وكشف: "الاتفاق بين نادي نهضة الزمامرة والزمالك بشأن انتقال صلاح مصدق ينص على أن يتم السداد على دفعتين، تم دفع الدفعة الأولى في شهر يناير، وكان من المفترض أن تُسدد الدفعة الثانية في شهر أغسطس، لكن بعلاقتنا مع إدارة النادي اتفقنا على سداد القسط الثاني على دفعتين، وهو ما وافق عليه النادي المغربي دون أي مشاكل".

وأضاف: "صلاح حصل على عرض من الوداد قبل بداية الموسم للمشاركة في كأس العالم للأندية، ولكن تم الاستقرار على استمراره مع الزمالك، واللاعب مستمر حتى نهاية عقده".

وأتم: "صلاح يركز في الملعب ويحضر إلى التدريبات في موعده، ومسألة مشاركته من عدمها تخص الجهاز الفني، واللاعب نشأ كرويًا في أوروبا ويعرف جيدًا ما له وما عليه كلاعب".

وانضم صلاح مصدق إلى الزمالك في شهر يناير الماضي قادما من نهضة الزمامرة المغربي.

الزمالك صلاح الدين مصدق سالم محمد سالم
