اكتملت البطاقات المباشرة في 3 قارات.. 28 متأهلا لكأس العالم 2026 حتى الآن

اكتملت المقاعد الإفريقية والآسيوية المباشرة في كأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتأهل منتخبا السعودية وقطر من مرحلة الملحق عن القارة الآسيوية.

كما حجزت منتخبات كوت ديفوار، والسنغال، وجنوب إفريقيا المقاعد الثلاثة الإفريقية الأخيرة عن القارة الإفريقية.

ويتبقى ثلث مقعد للقارة الآسيوية ومثله لإفريقيا، في الملحق العالمي.

ويتأهل لكأس العالم إلى جانب الـ3 بلاد المستضيفة، 8 منتخبات آسيوية، و9 مقاعد إفريقية، و3 من أمريكا الشمالية، و6 من أمريكا الجنوبية، ومقعد لأوقيانوسيا، و16 مقعدا للقارة الأوروبية.

وبذلك يصبح الإجمالي 46 منتخبا، ليتبقى مقعدين يتأهلان من خلال الملحق العالمي.

الملحق العالمي سيتنافس فيه 6 منتخبات، بواقع منتخب من كل قارة، باستثناء أوروبا، مع فريق إضافي من القارة المستضيفة (أمريكا الشمالية).

وبذلك يتشكيل الملحق العالمي من فريق إفريقي (الجابون أو الكونغو الديمقراطية، أو الكاميرون، أو نيجيريا)، وآسيوي (الإمارات أو العراق)، ومن أمريكا الجنوبية (بوليفيا)، ومن أوقيانوسيا (نيوكاليدونيا)، بالإضافة إلى مقعدين من أمريكا الشمالية.

وستشهد الجولتين الأخيرتين في التوقف الدولي في نوفمبر القادم تأهل 11 منتخبا من أوروبا، و3 من أمريكا الشمالية، ليصبح إجمالي العدد 42 منتخبا، ليتبقى 6 مقاعد سيتم حسمهم في شهر مارس من العام المقبل.

كما سيتحدد خلال شهر نوفمبر المتأهلين للملحق العالمي المقرر في مارس.

ومن المقرر أن تجرى القرعة في 5 ديسمبر القادم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتنقسم المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026

الدول المضيفة: الولايات المتحدة – كندا – المكسيك

إفريقيا: مصر – المغرب – تونس - الجزائر - غانا - كاب فيردي - جنوب إفريقيا - كوت ديفوار - السنغال

آسيا: الأردن – اليابان – كوريا الجنوبية – أستراليا – إيران – أوزبكستان - قطر - السعودية.

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين – البرازيل – أوروجواي – كولومبيا – الإكوادور – باراجواي

أوقيانوسيا: نيوزيلندا

أوروبا: إنجلترا