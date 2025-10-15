تصفيات كأس العالم - موعد الملحق الآسيوي بين الإمارات والعراق.. وخطوة أخرى

الإمارات ضد قطر - تصفيات كأس العالم

حسمت منتخبات آسيا مقاعدها في كأس العالم 2026 ويتبقى الملحق بين الإمارات والعراق ليصعد أحدهما لخوض منافسات الملحق العالمي.

وتأهلت ثمانية منتخبات من آسيا وهم السعودية وقطر والأردن وأستراليا وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وأوزبكستان.

ويشارك منتخبا الأردن وأوزبكستان في كأس العالم للمرة الأولى تاريخيا.

وكان منتخب السعودية قد حسم تأهله من الملحق الأول بعد تصدر مجموعته بينما انتقل منتخب العراق للملحق الآسيوي الأخير.

أما منتخب قطر فتصدر مجموعته وانتقل منتخب الإمارات للملحق الآسيوي الأخير.

الملحق الآسيوي الأخير

يقام الملحق الآسيوي بين الإمارات والعراق في توقف نوفمبر المقبل.

وتقام المرحلة الأخيرة من الملحق بنظام الذهاب والإياب بين الفريقين.

الإمارات × العراق - 13 نوفمبر

العراق × الإمارات - 18 نوفمبر

ويحسم المتأهل من الملحق مقعده إلى الملحق العالمي المقرر إقامته في مارس 2026.

وحسم منتخبا بوليفيا ونيو كاليدونيا، ومقعد آسيوي بين العراق والإمارات، ومقعد إفريقي بين الرباعي الكاميرون ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية، بالإضافة لمنتخبين من أمريكا الشمالية.

ويصعد من الملحق العالمي منتخبين إلى كأس العالم.

