رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 00:03

كتب : FilGoal

منتخب إيطاليا

تظاهر الألاف خارج الملعب تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفي الملعب انتصر الإيطاليون بثلاثة أهداف على ملعب بلو إينرجي في مدينة أوديني.

فازت إيطاليا على إسرائيل بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب بلو إينرجي، ضمن مباريات الجولة السابعة للمجموعة التاسعة من تصفيات قارة أوروبا لكأس العالم 2026.

سجل ماتيو ريتي هدفين، فيما سجل جيانلوكا مانشيني الهدف الثالث.

أحداث قبل المباراة

قبل المباراة، تظاهر الألاف من الإيطاليين ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

هنا تدخلت قوات الأمن، ومنعت المتظاهرين من حاملي أعلام فلسطين من دخول ملعب المباراة.

مدرجات المباراة كانت فارغة في أجزاء كبيرة من حضور الجمهور لهذا السبب.

أحداث المباراة

تقدمت إيطاليا بالهددف الأول في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الأول بعد ركلة جزاء، سجلها ماتيو ريتيجي في المرمى بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

الشوط الثاني

جينارو جاتوزو مدرب إيطاليا، دفع بـ فرانشيسكو إسبوزيتو مع بداية الشوط الثاني بدلا ن جياكمو راسبادوري.

وأضاف ريتيجي هدفا ثانيا في الدقيقة الـ74 بعد تصويبة رائعة في المقص الأيسر.

ليوناردو سبيناتزولا، وبريان كريستانتي شاركا في الدقيقة الـ86 بدلا من أندريا كامبياسو، ومانويل لوكاتيلي.

وفي الدقيقة الـ92 شارك نيكولو كامبياجي، وروبيرتو بيكولي بدلا من ماتيو ريتيجي، وساندرو تونالي.

وأخيرا، سجل جيانلوكا مانشيني الهدف الثالث في الدقيقة الـ93 بعد عرضية من فيديريكي ديماركو، لينتهي اللقاء بفوز إيطاليا بثلاثية.

الفوز رفع رصيد إيطاليا إلى 15 نقطة في المركز الثاني خلف النرويج صاحبة الصدارة برصيد 18 نقطة وقبل مباراة أخيرة بينهما، فيما تجمد رصيد الطرف الآخر عند 9 نقاط وفقد فرصة التحول إلى الملحق رسميا.

إيطاليا إسرائيل تصفيات كأس العالم
