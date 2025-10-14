أول فريق أوروبي في المونديال.. إنجلترا إلى كأس العالم

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 23:58

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا

تأهل منتخب إنجلترا إلى مونديال 2026 بعد اكتساح لاتفيا بخماسية في الجولة السادسة لحساب المجموعة الـ11 من تصفيات أوروبا لكأس العالم.

وبات المنتخب الإنجليزي أول فريق أوروبي يتأهل إلى كأس العالم.

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى المونديال للمرة الـ17، فيما فشل في التأهل 3 مرات أعوام 1974، و1978، و1994.

وتوج الإنجليز بلقب كأس العالم مرة وحيدة، عام 1966 ضمن 8 دول فقط توجت بالمونديال من قبل.

أحرز خماسية إنجلترا أنتوني جوردون الهدف الأول في الدقيقة 26، قبل أن يضيف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وأضاف هاري كين ثاني أهدافه، وثالث أهداف منتخب بلاده في الدقيقة 45+3 من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب الأسود الثلاثة بهدفين.

وفي الشوط الثاني، أحرز ماكسيم لاعب لاتفيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58.

واختتم إيبيريتشي إيزي أهداف إنجلترا في الدقيقة 86.

بتلك النتيجة احتفظ منتخب إنجلترا بصدارة المجموعة برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة بتسجيل 18 هدفا، ولم تستقبل شباكهم أي هدف حتى الآن.

وابتعد منتخب إنجلترا عن ملاحقه ألبانيا صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بفارق 7 نقاط قبل جولتين من النهاية.

ويشهد مونديال 2026 زيادة عدد المنتخبات الأوروبية إلى 16 مقعدا، بعد زيادة عدد منتخبات المونديال إلى 48.

وتم تقسيم المنتخبات الأوروبية الـ54 في تصفيات المونديال إلى 12 مجموعة، تضم أول 6 مجموعات 4 فرق، فيما تضم المجموعات الـ6 الأخرى 5 فرق.

وتتأهل الفرق المتصدرة للمجموعات الـ12 مباشرة إلى كأس العالم.

وستتأهل الفرق الـ12 أصحاب الوصافة إلى جانب أفضل 4 منتخبات متصدرين لمجموعات دوري الأمم الأوروبية 2024 - 2025 الذين لم يتأهلوا مباشرة إلى كأس العالم كأبطال للمجموعات أو دخلوا التصفيات بالفعل من خلال الوصافة، لتخوض تلك الفرق تصفيات في مارس 2026 لتحديد الـ4 فرق الباقي تأهلهم إلى كأس العالم.

إنجلترا لاتفيا تصفيات أوروبا لكأس العالم
