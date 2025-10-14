أفسد فرحة قدوته.. هدف سوبوسلاي القاتل يؤجل تأهل البرتغال لـ كأس العالم

تعادل منتخب البرتغال مع المجر بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب خوسي ألفالاد بالجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022.

التعادل رفع رصيد البرتغال للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط عن المجر صاحبة المركز الثاني.

ويحتاج منتخب البرتغال للحصول على نقطة واحدة من أجل التأهل لكأس العالم بشكل رسمي.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفين للبرتغال خلال المباراة ليصل إلى الهدف رقم 41 في تاريخه بتصفيات كأس العالم لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين بجميع القارات.

كما وصل رونالدو للهدف رقم 948 في مسيرته ليكون على بعد 52 هدفا من الهدف رقم 1000.

تقدم تيلا شالاي بالهدف الأول للمجر في الدقيقة الثامنة مستغلا تمريرة من دومينيك سوبوسلاي.

وتعادل كريستيانو رونالدو للبرتغال في الدقيقة 22 بعد تمريرة من نيلسون سيميدو أمام المرمى.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول مباشرة مستغلا عرضية رائعة من نونو مينديز.

وتعادل سوبوسلاي للمجر في الدقيقة 91 بعد عرضية من دانييل لوكاش مرت من الجميع ليجدها سوبوسلاي أمام المرمىى ويضع الكرة في الشباك.

سوبوسلاي كان قد صرح قبل مباراة الذهاب بأن كريستبانو رونالدو هو قدوته ورغب في الحصول على قميصه، ليأتي النجم المجري ويفسد فرحة قدوته بالتأهل المبكر للمونديال.

وسيلعب البرتغال خلال فترة التوقف الدولي المقبلة ضد ايرلندا وأرمنيا.

