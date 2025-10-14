سابع العرب في المونديال.. السعودية إلى كأس العالم

تأهل منتخب السعودية إلى كأس العالم 2026 بعد التعادل سلبيا أمام العراق في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة الملحق من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وتقاسم المنتخب السعودي صدارة المجموعة مع العراق برصيد 4 نقاط، بعد فوزهما أمام إندونيسيا في الجولتين السابقتين.

ولكن استفاد المنتخب السعودي من الفوز أمام إندونيسيا 3-2، فيما حقق العراق الفوز بهدف وحيد، ليتساوى الفريقان في فارق الأهداف، ولكن الأهداف المسجلة رجحت كفة الأخضر السعودي.

ويتنافس المنتخب العراقي مع المنتخب الإماراتي على بطاقة التأهل إلى الملحق العالمي.

فيما تأهل المنتخب السعودي والقطري إلى كأس العالم، بعد منتخبات اليابان، وكوريا الجنوبية، وإيران، وأوزبكستان، والأردن، وأستراليا، لتكتمل الـ8 مقاعد الآسيوية في المونديال.

وتأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه بعد أعوام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، و1998 في فرنسا، 2002 في كوريا الجنوبية واليابان،و2006 في ألمانيا، و2018 في روسيا، و2022 في قطر.

وارتفع عدد المتأهلين العرب إلى 7 منتخبات في رقم قياسي وهم: المغرب، وتونس، ومصر، والجزائر، والأردن، والسعودية، وقطر

وتأهل المنتخب السعودي للمرة الثانية على التوالي تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من الجانب السعودي، ودفاع عراقي.

سبب صالح أبو شامات تهديد للدفاع العراقي مع بداية المباراة، ونتج عنه بطاقة صفراء لميرخاس دوسكي لاعب العراق في الدقيقة 16.

وجاءت أول فرصة خطيرة للعراق في الدقيقة 26، بعدما تسلم إبراهيم يايش الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد ولكن سعود عبد الحميد مدافع السعودية وقع حائلا دون أن تدخل المرمى.

وهدد مصعب الجوير مرمى العراق في الدقيقة 35 بعد ضربة حرة مباشرة سددها في الحائط البشري، قبل أن تُستكمل الهجمة، ويمر بطريقة رائعة لداخل منطقة الجزاء ليسدد ولكن كرته تذهب أعلى العارضة، قبل أن يحتسب الحكم تسلل ضد لاعب السعودية.

وشهدت الدقيقة 38 أخطر فرص السعودية في الشوط الأول، بعد انفراد أبو شامات بالمرمى، ولكن مرر الكرة بطريقة غريبة لسالم الدوسري قبل أن يبعدها الدفاع العراقي

ونال حسان تمبكتي بطاقة صفراء في الدقيقة 39 بعد شد مهاجم العراق مهند علي.

كما نال ناصر الدوسري بطاقة صفراء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد التدخل على قدم اللاعب العراقي إبراهيم بايش، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأل بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب السعودي الضغط ومحاولة إحراز هدف لإنهاء آمال العراق مبكرًا.

وهدد فراس البريكان المرمى بعد عرضية من الجهة اليسرى، قبل أن يمرر ناصر الدوسري كرة عرضية في الدقيقة 46 ليتابعها سعود عبد الحميد ولكن تمر أعلى العارضة.

وأهدر سالم الدوسري انفراد أمام الحارس العراقي في الدقيقة 54 بعد تألق الحارس جلال حسن أمام المهاجم السعودي.

وخرج زيدان إقبال نجم العراق في الدقيقة 61 ليحل إيمار شير بدلا منه.

هدد العراق مرمى السعودية في الدقيقة 63 لأول مرة في الشوط الثاني، بعد ضربة حرة نفذها يوسف الأمين لتمر أمام الدفاع السعودي بجوار قائم العقيدي.

وسدد ناصر الدوسري كرة صاروخية تصدى لها الحارس العراقي.

وتعرض صالح أبو شامات للإصابة في الدقيقة 69 ليخرج ضمن تبديلين مع أيمن يحيى، ونزول نواف بوشل وعبد الله الحمدان بدلا منهما.

وقاد مهند علي هجمة عراقية ليمر بطريقة رائعة من الدفاع ولكن حسان تمبكتي تدخل ليبعد الكرة إلى ركنية.

وكاد المنتخب العراقي أن يسجل الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع بعد تسديدة من ضربة حرة مباشرة تصدى لها العقيدي الحارس السعودي بصعوبة ليحافظ على مقعد السعودية في المونديال.

استمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم الأردني صافرة النهاية بتأهل الأخضر السعودي إلى كأس العالم.