المرة الأولى من خلال التصفيات.. قطر تفوز على الإمارات وتتأهل لـ كأس العالم

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 22:31

كتب : FilGoal

قطر ضد الإمارات

تأهل منتخب قطر إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على الإمارات في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وفازت قطر على الإمارات بهدفين مقابل هدف في مباراة أُقيمت على استاد جاسم بن حمد.

ويشارك منتخب قطر في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة الماضية في 2022، ولكن تأهل العنابي للبطولة من خلال التصفيات للمرة الأولى.

جولين لوبيتيجي مدرب قطر سيشارك في كأس العالم للمرة الأولى، بعد إقالته مباشرة من تدريب إسبانيا قبل البطولة في نسخة 2018.

الإمارات دخلت المباراة بحاجة إلى نقطة للتأهل إلى المونديال، ورغم ذلك بدأت اللقاء بضغط قوي لتسجيل الهدف الأول، وأهدر لاعبوها أكثر من فرصة محققة.

وبعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني، تقدمت قطر عن طريق بوعلام خوخي برأسية مستغلًا عرضية نفذها أكرم عفيف.

وسجل بيدرو ميجيل الهدف الثاني في الدقيقة 73 برأسية أخرى بعد عرضية جديدة من عفيف.

وشهدت الدقيقة 88 طرد طارق سلمان لاعب قطر بعد تدخل قوي على لاعب منتخب الإمارات.

وسجل سلطان عديل هدف الإمارات الوحيد في المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة مشاركة سيباستيان سوريا لاعب قطر كبديل في عمر الـ41، ليدوّن مشاركته الأولى برفقة العنابي منذ عام 2017.

ويبقى لمنتخب الإمارات أمل التأهل للمونديال ولكن من الطريق الطويل.

الإمارات ستلعب الملحق الآسيوي في شهر نوفمبر المقبل ضد صاحب المركز الثاني من المجموعة الأخرى، ما بين السعودية وقطر، وسيتأهل الفائز إلى الملحق العالمي المؤهل للمونديال.

قطر الإمارات تصفيات كأس العالم
