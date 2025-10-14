مران الأهلي - عادل مصطفى يقود التدريبات تحت أنظار توروب.. وموقف السفر لبوروندي

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 22:30

كتب : أحمد الخولي

عادل مصطفى - الأهلي

قاد عادل مصطفى المدرب المساعد مران الأهلي اليوم الثلاثاء تحت أنظار يس توروب المدير الفني الجديد للفريق.

وتواجد يس توروب لأول مرة بعد تولي قيادة الفريق خلفا لعماد النحاس الذي قاد الأهلي بشكل مؤقت عقب رحيل خوسيه ريبيرو.

وعلم FilGoal.com أن عادل مصطفى قاد المران وحرص توروب على التواجد ومتابعته من ملعب التتش.

وينتظر توروب وصول بقية مساعديه غدا الأربعاء لقيادة التدريبات بشكل كامل.

ولا توجد أزمة بشأن سفر الجهاز الفني الجديد تحت قيادة توروب إلى بوروندي استعدادا لمواجهة أيجل نوار في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الحصول على تأشيرة دخول بوروندي يكون داخل المطار.

ويحل الأهلي ضيفا على أيجل نوار البوروندي في الرابعة من عصر يوم السبت المقبل والموافق 18 أكتوبر الجاري.

وتولى توروب تدريب الأهلي بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

الدوري المصري الأهلي توروب عادل مصطفى
