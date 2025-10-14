مران الزمالك - عمر جابر يشارك في التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة.. وانتظام محمد السيد

عمر جابر النادي : الزمالك الزمالك

شارك عمر جابر الظهير الأيمن لفريق الزمالك في التدريبات الجماعية ضمن الاستعدادات لمواجهة ديكيداها الصومالي.

وتعرض جابر لإصابة أبعدته عن معسكر منتخب مصر الثاني خلال فترة التوقف الجارية.

وكشف الزمالك عن مشاركة عمر جابر في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء بعد تماثل الشفاء.

وتعرض عمر جابر لإصابة بشد في العضلة الخلفية، وكشف الجهاز الطبي عن جاهزيته للمشاركة في المباريات.

وانتظم محمد السيد لاعب وسط الفريق في التدريبات بعد عودته رفقة منتخب الشباب.

وكان محمد السيد ضمن قائمة منتخب مصر للشباب المشاركة في كأس العالم تحت 20 عاما.

وخصص الجهاز الفني فقرة خططية خلال مران الفريق اليوم والذي أقيم على استاد الكلية الحربية.

وكان عمر جابر عاد من معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، بعدما اشتكى اللاعب من إصابة خلال معسكر المنتخب المقام في المغرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.