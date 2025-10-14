مران الزمالك - عمر جابر يشارك في التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة.. وانتظام محمد السيد

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 21:35

كتب : FilGoal

عمر جابر - الزمالك - المصري

عمر جابر

النادي : الزمالك

الزمالك

شارك عمر جابر الظهير الأيمن لفريق الزمالك في التدريبات الجماعية ضمن الاستعدادات لمواجهة ديكيداها الصومالي.

أخبار متعلقة:
أشرف عبد العزيز يكشف لـ في الجول حقيقة دراسة زيزو تنازله عن مستحقاته لدى الزمالك خبر في الجول - الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة مصدر من الزمالك لـ في الجول: سيتم صرف جزء من مستحقات بيزيرا وبنتايك لحل شكواهما أجندة الزمالك حتى توقف نوفمبر.. 6 مباريات بينهم بيراميدز في السوبر

وتعرض جابر لإصابة أبعدته عن معسكر منتخب مصر الثاني خلال فترة التوقف الجارية.

وكشف الزمالك عن مشاركة عمر جابر في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء بعد تماثل الشفاء.

وتعرض عمر جابر لإصابة بشد في العضلة الخلفية، وكشف الجهاز الطبي عن جاهزيته للمشاركة في المباريات.

وانتظم محمد السيد لاعب وسط الفريق في التدريبات بعد عودته رفقة منتخب الشباب.

وكان محمد السيد ضمن قائمة منتخب مصر للشباب المشاركة في كأس العالم تحت 20 عاما.

وخصص الجهاز الفني فقرة خططية خلال مران الفريق اليوم والذي أقيم على استاد الكلية الحربية.

وكان عمر جابر عاد من معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، بعدما اشتكى اللاعب من إصابة خلال معسكر المنتخب المقام في المغرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

مران الزمالك الزمالك عمر جابر
نرشح لكم
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة خماسي الفريق.. وموقف إمام عاشور وكيل صلاح مصدق يكشف حقيقة تقدمه بشكوى ضد الزمالك خبر في الجول - وصول ثلاثة من مساعدين توروب إلى القاهرة.. وتأخر محلل الأداء مران الأهلي - عادل مصطفى يقود التدريبات تحت أنظار توروب.. وموقف السفر لبوروندي ياسين منصور يكشف أسباب ترشحه لمنصب نائب رئيس الأهلي أشرف عبد العزيز يكشف لـ في الجول حقيقة دراسة زيزو تنازله عن مستحقاته لدى الزمالك مصدر من الزمالك لـ في الجول: سيتم صرف جزء من مستحقات بيزيرا وبنتايك لحل شكواهما المصري يعلن تجديد عقد ثنائي منتخب مصر للشباب
أخر الأخبار
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة خماسي الفريق.. وموقف إمام عاشور 36 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم - مواعيد مباريات الملحق الإفريقي.. وموقف الفائز 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
وكيل صلاح مصدق يكشف حقيقة تقدمه بشكوى ضد الزمالك 58 دقيقة | الكرة المصرية
اكتملت البطاقات المباشرة في 3 قارات.. 28 متأهلا لكأس العالم 2026 حتى الآن ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات كأس العالم - تأهل السنغال.. والكونغو الديمقراطية تصعد للملحق على حساب بوركينا فاسو ساعة | الكرة الإفريقية
لا مجال للمفاجأة.. كوت ديفوار تهزم كينيا وتتأهل لـ كأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم - موعد الملحق الآسيوي بين الإمارات والعراق.. وخطوة أخرى ساعة | آسيا
رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515233/مران-الزمالك-عمر-جابر-يشارك-في-التدريبات-الجماعية-بعد-التعافي-من-الإصابة-وانتظام-محمد-السيد