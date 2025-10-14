انتهت في تصفيات كأس العالم - السعودية (0)-(0) العراق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السعودية أمام العراق في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة الملحق من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ويتقاسم منتخبا السعودية والعراق صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزهما أمام إندونيسيا في الجولتين السابقتين.

ولكن يتصدر الأخضر المجموعة بفارق الأهداف المسدلة بعدما حقق الفوز على 3-2، فيما فاز العراق بهدف نظيف أمام إندونيسيا.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز أو التعادل، فيما يأمل العراق في الفوز فقط من أجل حجز بطاقة العبور المباشرة.

ويخوض الوصيف مباراة فاصلة أمام وصيف المجموعة الأخرى (قطر أو الإمارات)، لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

نهاية المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف وتأهل السعودية إلى كأس العالم.

ق 90+5: العقيدي حارس السعودية يتألق ويتصدى لضربة ثابتة بصعوبة ليحافظ على المقعد السعودي في المونديال.

ق 75: مهند علي يقود هجمة للعراق ويمر بطريقة رائعة ولكن حسان تمبكتي يتدخل ليبعد الكرة إلى ركنية.

ق 70: تبديلان سعوديان بخروج صالح أبو شامات، وأيمن يحيى، ونزول نواف بوشل وعبد الله الحمدان

ق 69: صالح أبو شامات يخرج للإصابة نتيجة شد عضلي

ق 64: تسديدة صاروخية من ناصر الدوسري تصدى لها جلال حسن حارس العراق.

ق 63: ضربة حرة عراقية نفذها يوسف الأمين لتمر أمام الدفاع السعودي بجوار قائم العقيدي.

ق 61: خروج زيدان إقبال ونزول إيمار شير في تبديل عراقي.

ق 54: خطيرررررة سالم الدوسري يهدر انفراد أمام الحارس العراقي جلال حسن هاشم

ق 51: تسديدة قوية من صالح أبو شامات تصدى لها الحارس العراقي، ومصعب الجوير يتسلم الكرة في نفس الهجمة داخل منطقة الجزاء ليسدد بجوار القائم.

ق. 46 أوووه السعودية تهدر مجددا بعد عرضية أرضية من ناصر الدوسري، قابلها سعود عبد الحميد بتصويبة مباشرة فوق المرمى.

ق. 45 السعودية تبدأ الشوط الأول بفرصة أولى مهدرة من فراس البريكان بعد عرضية من الجهة اليسرى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.. نتيجة تؤهل الأخضر لكأس العالم

ق 45+2: بطاقة صفراء لناصر الدوسري بعد التدخل على قدم اللاعب العراقي إبراهيم بايش.

ق 39: بطاقة صفراء لـ حسان تمبكتي بعد شد مهاجم العراق مهند علي.

ق38: فرصة خطيرة لمصعب أو شامات الذي انفرد بالمرمى ولكن مرر الكرة بطريقة غريبة لسالم الدوسري قبل أن يبعدها الدفاع العراقي

ق 36: مصعب الجوير يهدد مرمى العراق بمرور رائع داخل منطقة الجزاء ليسدد ولكن كرته تذهب أعلى العارضة.. قبل أن يحتسب الحكم تسلل ضد لاعب السعودية.

ق 35: ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء يسددها مصعب الجوير ولكن تصطدم بالحائط البشري

ق 26: سعود عبد الحميد يمنع الأول للعراق، بعدما تسلم إبراهيم يايش الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد ولكن مدافع السعودية وقع حائلا دون أن تدخل المرمى.

ق 16: بطاقة صفراء لميرخاس دوسكي لاعب العراق بعد تدخل قوي ضد صالح أبو الشامات.

بداية المباراة