عمورة يخطف صدارة الهدافين وزيدان يشارك لأول مرة.. الجزائر تنهي التصفيات بالفوز على أوغندا

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 21:24

الجزائر

أنهى منتخب الجزائر، تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بالفوز على أوغندا بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد الجزائر للنقطة 25 في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد أوغندا عند النقطة 18 في المركز الثاني.

وكانت الجزائر قد تأهلت لكأس العالم 2026 بشكل رسمي عقب الجولة الماضية.

وفشل منتخب أوغندا في الوصول للملحق الإفريقي المؤهل للمونديال بعد خروجه من قائمة أفضل أصحاب مركز ثاني.

المباراة شهدت المشاركة الأولى للوكا زيدان حارس مرمى الجزائر مع المنتخب.

تقدم منتخب أوغندا بالهدف الأول في الدقيقة السادسة عن طريق ستيفين موكوالا مستغلا انفراد بالمرمى.

وتعادل محمد أمين عمورة للجزائر في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

وبالدقيقة 99 سجل عمورة الهدف الثاني من ركلة جزاء أخرى؟

ووصل عمورة للهدف رقم 10 في التصفيات ليتربع على صدارة ترتيب الهدافين متخطيا محمد صلاح الذي سجل 8 أهداف.

وشهدت المباراة إصابة أمين جويري لاعب الجزائر في دقائقها الأخيرة وخرج متسبدلا ليحل نبيل بنطالب بدلا منه.

الجزائر أوغندا تصفيات كأس العالم
