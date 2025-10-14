تشكيل إنجلترا - مباراة التأهل للمونديال.. سبينس أساسي لأول مرة في مواجهة رسمية

كشف توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن تشكيل الفريق أمام لاتفيا في المجموعة الـ11 من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل المنتخب الإنجليزي صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات بالعلامة الكاملة، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن الوصيف ألبانيا برصيد 11 نقطة من 6 مباريات.

وتعد تلك المرة الأولى لـ سبينس في مباراة رسمية للاعب مسلم يبدأ أساسيا مع منتخب إنجلترا.

ويبدأ منتخب إنجلترا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: دجيد سبينس - إزري كونسا - جون ستونز - مايلز لويس سكيلي

الوسط: ديكلان رايس - إليوت أندرسون

وسط الهجوم: بوكايو ساكا - مورجان روجرز - أنتوني جوردون

الهجوم: هاري كين

وفي حالة فوز المنتخب الإنجليزي أمام لاتفيا سيصبح أول الأوروبيين المتأهلين رسميا إلى كأس العالم.

ويشهد مونديال 2026 زيادة عدد المنتخبات الأوروبية إلى 16 مقعدا، بعد زيادة عدد منتخبات المونديال إلى 48.

وتم تقسيم المنتخبات الأوروبية الـ54 إلى 12 مجموعة، تضم أول 6 مجموعات 4 فرق، فيما تضم المجموعات الـ6 الأخرى 5 فرق.

وتتأهل الفرق المتصدرة للمجموعات الـ12 مباشرة إلى كأس العالم.

وستتأهل الفرق الـ12 أصحاب الوصافة إلى جانب أفضل 4 منتخبات متصدرين لمجموعات دوري الأمم الأوروبية 2024 - 2025 الذين لم يتأهلوا مباشرة إلى كأس العالم كأبطال للمجموعات أو دخلوا التصفيات بالفعل من خلال الوصافة، لتخوض تلك الفرق تصفيات في مارس 2026 لتحديد الـ4 فرق الباقي تأهلهم إلى كأس العالم.