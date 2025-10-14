ياسين منصور يكشف أسباب ترشحه لمنصب نائب رئيس الأهلي

كشف ياسين منصور أسباب ترشحه على منصب نائب رئيس النادي الأهلي وليس الرئيس.

ويتواجد منصور على قائمة محمود الخطيب المرشحة لعضوية مجلس إدارة النادي.

وقال منصور عبر شبكة CNBC: "الترشح كنائب رئيس الأهلي؟ ما يهمني هي مصلحة النادي الأهلي وليس مصلحتي الشخصي وأنا لا أبحث عن المراكز ومحمود الخطيب صديق عزيز وحمل النادي في فترات صعبة وأرى أن الأهلي يمر بمرحلة انتقالية".

وأضاف "أتذكر صالح سليم له مقولة هو إنه قد يخدم النادي الأهلي حتى إذا وقف على بوابته وكل ذلك يظهر من موافقة خالد مرتجي على الترشح كأمين صندوق بعد أن تولى مهمة نائب الريس عقب وفاة العامري فاروق".

ولم يترشح أي اسم لمنافسة ياسين منصور على منصب نائب رئيس النادي.

وتقام انتخابات النادي الأهلي يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.