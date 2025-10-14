التشكيل - سعود عبد الحميد أساسي مع السعودية.. وزيدان إقبال يقود العراق

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 20:35

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد - صالح الشهري - السعودية

أعلن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، تشكيل الأخضر لمواجهة العراق في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة الملحق من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ويتقاسم منتخبا السعودية والعراق صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزهما أمام إندونيسيا في الجولتين السابقتين.

ولكن يتصدر الأحضر المجموعة بفارق الأهداف المسدلة بعدما حقق الفوز على 3-2، فيما فاز العراق بهدف نظيف أمام إندونيسيا.

وعاد سعود عبد الحميد للمشاركة أساسيا بعد حل بديلا المباراة السابقة لـ نواف بوشل، وكذلك دفع بـ أيمن يحيى في مركز الظهير الأيسر بدلا من متعب الحربي.

ويبدأ المنتخب السعودي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سعود عبد الحميد - جهاد ذكري - حسام تمبكتي - أيمن يحيى

الوسط: عبد الله الخبيري - مصعب الجوير - ناصر الدوسري

الهجوم: صالح أبو الشامات - سالم الدوسري - فراس البريكان

أما المنتخب العراقي فيغيب أيمن حسين عن التشكيل الأساسي.

ويبدأ العراق بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: ريبين سولاقا - حسن علي - مناف يونس - - ميرخاس دوسكي

الوسط: كيفن يعقوب - إبراهيم يايش - زيدان إقبال - أمير العماري - يوسف الأمين

الهجوم: مهند علي

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز أو التعادل، فيما يأمل العراق في الفوز فقط من أجل حجز بطاقة العبور.

ويتأهل متصدرا مجموعتي المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم.

فيما يخوض وصيفا المجموعة مباراة فاصلة، لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

